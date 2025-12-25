কুয়াশা-শীত উপেক্ষা করে মৌচাকে বন্ধুত্বের মহাযজ্ঞ শুরু

ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫
কুয়াশা-শীত উপেক্ষা করে মৌচাকে বন্ধুত্বের মহাযজ্ঞ শুরু
প্রথম আলো বন্ধুসভার ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ উপলক্ষে গাজীপুরের মৌচাকে আসতে শুরু করেছেন বন্ধুরা। আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকেই সারা দেশ থেকে আগত বন্ধুদের পদচারণে মুখরিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে মৌচাকের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠ। যাঁরা এরই মধ্যে এসে পৌঁছেছেন, তাঁরা নিজেদের তাঁবু গোছাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। কেউ কেউ পুরো প্রশিক্ষণকেন্দ্র ঘুরে দেখছেন। ছবি তুলছেন।
দীর্ঘ পাঁচ বছরের অপেক্ষা শেষে আজ থেকে শুরু হয়েছে ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫। এবারের সমাবেশের স্লোগান ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’। বেলা ৪টা থেকে নিবন্ধন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বন্ধুদের উৎসাহে দুপুর ১২টা থেকেই নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। এদিকে গাজীপুরের আকাশে আজ রোদের দেখা নেই। চারদিকে তীব্র কুয়াশা বিরাজ করছে, সেই সঙ্গে শীতের প্রকোপ তো আছেই। তবে তা বন্ধুদের উচ্ছ্বাসে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।
সন্ধ্যার মধ্যেই সারা দেশ থেকে নিবন্ধিত অধিকাংশ বন্ধুই এসে পৌঁছাবেন। সন্ধ্যার পর মূল মঞ্চে থাকছে পরিচিতি পর্ব, সারা দেশের বন্ধুদের কথা, উন্মুক্ত আড্ডা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। মঞ্চ এরই মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এই পর্বটি সঞ্চালনা করবেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি মাহমুদা বুশরা ও সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট।
অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবক বন্ধুদের কার্যক্রমও থেমে নেই। এক সপ্তাহ ধরে ভেন্যুতে তাঁবু স্থাপন, বিদ্যুৎ–সংযোগ, মঞ্চ সাজানো, টয়লেট স্থাপনসহ বিভিন্ন কাজে সহায়তা করছেন গাজীপুর বন্ধুসভার একদল বন্ধু। ঢাকা থেকেও কয়েক ধাপে অগ্রগামী দল এসেছে। তাঁরা ভেন্যুতে থেকেই বন্ধুত্বের এই সমাবেশ বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। মূল মঞ্চের পাশে মাঠের এক পাশে স্থাপন করা হয়েছে কয়েকটি স্টল, যেখানে থাকবে মেডিক্যাল টিম, তথ্য বুথসহ সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টল।
সমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামীকাল ২৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায়। জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে সমাবেশের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। উপস্থিত থাকবেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি ডা. আব্দুন নুর তুষার, অভিনয়শিল্পী আফজাল হোসেন, তাসনিয়া ফারিণ, তৌসিফ মাহবুব এবং সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান।
উদ্বোধনী পর্বে প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের প্রকাশনা তারুণ্য–এর ১১তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হবে। এই পর্ব সঞ্চালনা করবেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক ও নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ। এ ছাড়া থাকবে বন্ধুসভা থিম সংগীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা, বিশেষ মাইম পরিবেশনা, চরকি ও টিমের উপস্থাপনা, এবং সবশেষে সারা দেশের স্থানীয় বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬ ঘোষণা করা হবে।
দিনের দ্বিতীয় পর্বে ‘দৈনন্দিন ডিজিটাল লেনদেন: সচেতনতা ও সম্ভাবনা’ বিষয়ে বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা করবেন বিকাশের জেনারেল ম্যানেজার (করপোরেট কমিউনিকেশনস) রুখসানা মিলি ও ম্যানেজার সোহেল হোসেন। ‘অপতথ্য ও ভুয়া তথ্য: অনলাইনে সত্য–মিথ্যা যাচাই’ বিষয়ে বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা করবেন ডিজিটালি রাইটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিরাজ আহমেদ চৌধুরী। বন্ধুদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন কথাসাহিত্যিক সাদাত হোসাইন। এরপর জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-২৭ ঘোষণা করবেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক।
থাকবে বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে এই পরিবেশনা। সাংস্কৃতিক পর্ব সঞ্চালনা করবেন জাতীয় পর্ষদের সাইমুম মৌসুমী বৃষ্টি, ঢাকা মহানগরের হাসান মাহমুদ সম্রাট, অনিক সরকার ও মেঘা খেতান।
২৭ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১১টায় সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে এবং বন্ধুরা ভেন্যু ত্যাগ করবেন।
এ ছাড়া সমাবেশে বছরব্যাপী কাজের ভিত্তিতে ‘বর্ষসেরা দশ’, ‘সহমর্মিতার ঈদে সেরা দশ’, ‘বৃক্ষরোপণে সেরা দশ’, কুইজে বিজয়ীদের পুরস্কার, এবং সেরা দেয়ালিকাসহ নানা পুরস্কার ও সম্মাননা থাকছে। বিভিন্ন ধরনের গেমসেও অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন বন্ধুরা। সবচেয়ে বড় কথা, এই আয়োজনের মাধ্যমে সারা দেশের বন্ধুদের একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দারুণ সুযোগ তৈরি হয়েছে।
তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে সহযোগী হিসেবে রয়েছে ইস্পাহানি, প্রাইম ব্যাংক, ফ্রেশ, দেশী-ফুডস, ইউনিমেড ইউনিহেলথ, পুষ্টি, ডেকো, বাস নেটওয়ার্ক, ফরাজী হাসপাতাল এবং আরএকে সিরামিকস। সম্প্রচার সহযোগী হিসেবে রয়েছে চ্যানেল আই।