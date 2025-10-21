আত্মবিশ্বাসী হলে যেকোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব
উদ্বোধনী পর্ব মাত্রই শেষ হলো। ‘নেতৃত্ব ও যোগাযোগ’ বিষয়ে কর্মশালার প্রথম সেশন নিতে মঞ্চে উঠলেন প্রশিক্ষক রাফে সাদনান আদেল। হঠাৎ, বিদ্যুৎ–বিভ্রাট! নিজের কৌশলে সেটি সামলে নিয়ে মিলনায়তনভর্তি বন্ধুদের চেয়ার ছেড়ে মঞ্চের সামনে ডেকে নিলেন; নিজেও বসে পড়লেন তাঁদের সঙ্গে। বললেন, ‘আমাদের কমফোর্ট জোন ভাঙতে হবে। যেকোনো সমস্যায় বসে না থেকে বিকল্প সমাধান বের করে এগিয়ে যেতে হবে।’ বিদ্যুৎ–বিভ্রাটের কথা ভুলে উপস্থিত সবাই তন্ময় হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন।
আবুল খায়ের গ্রুপের মিডিয়া রিলেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন হেড রাফে সাদনান আদেল বলেন, এমনভাবে যোগাযোগ করতে হবে, যাতে সেটা টেকসই হয়। নিজে সৎ থাকতে হবে, মূল বার্তাটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। তার আগে বুঝতে হবে, যোগাযোগ কোন বিষয়ে করবেন। এই দক্ষতা না থাকলে নেতৃত্ব দেওয়া কঠিন। তিনি আরও বলেন, নেতৃত্ব মানে এটা নয় যে নিজের মতবাদ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবেন। সবার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন, তাহলে পৃথিবীর যেকোনো সমস্যা উতরাতে পারবেন।
১১ অক্টোবর দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ‘অনার প্রেজেন্টস স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রথম আলো বন্ধুসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় হাবিপ্রবি, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট বন্ধুসভার আড়াই শতাধিক বন্ধু অংশ নেন। সহযোগিতায় ছিল হাবিপ্রবি ও দিনাজপুর বন্ধুসভা।
সকাল সাড়ে নয়টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কর্মশালার উদ্বোধন হয়। এ সময় জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে এবং বন্ধুসভার সুহৃদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বন্ধুসভার থিম সংয়ের ছন্দে নৃত্য পরিবেশন করেন দিনাজপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা।
উদ্বোধনী পর্বের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রথম আলোর দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম বলেন, ‘আশা করি কর্মশালার সেশনগুলো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, শিখবেন ও নিজেদের জীবনে কাজে লাগাবেন।’ প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. এনামউল্যা বলেন, ‘আপনারা মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। কেউ যেন ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে। নিজে সৎ হবেন, বিবেক দিয়ে পরিচালিত হবেন। একাডেমিক পড়াশোনা ও যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করবেন। ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেবেন। আপনাদের দেখে অন্যরাও যেন অনুপ্রাণিত হন।’
বন্ধুসভার কাছের বন্ধু হিসেবে অনার সব সময় পাশে থাকতে চায় জানিয়ে অনার বাংলাদেশের হেড অব মার্কেটিং ফারুক রহমান বলেন, ‘আমাদের প্রধান লক্ষ্য, প্রযুক্তির মেলবন্ধনের পাশাপাশি দেশের তরুণদের স্মার্ট স্কিলসে দক্ষ করে তোলা। এ জন্য বন্ধুসভাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কাজ করতে চাই।’
বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিকের সঞ্চালনায় এই পর্বে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক ও নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ। এ সময় হাবিপ্রবির সহ–উপাচার্য মো. শফিকুল ইসলাম সিকদার, রেজিস্ট্রার আবু হাসান, প্রক্টর শামসুজ্জোহা, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক এস এম এমদাদুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাটের সঞ্চালনায় কর্মশালায় দ্বিতীয় সেশনে ‘প্রেজেন্টেশন স্কিল’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন টেলিভিশন উপস্থাপক মৌসুমী মৌ। তিনি বলেন, প্রথম ইমপ্রেশন হচ্ছে সেরা ইমপ্রেশন। যেকোনো উপস্থাপনায় শুরু সুন্দর করাটা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যতিক্রম কিছু ভাবতে হবে। একজন উপস্থাপকের মধ্যে অবশ্যই অনুষ্ঠান ও অতিথি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জানা, দর্শক যাতে কিছু শিখতে পারেন এবং দর্শককে আনন্দিত করার গুণ থাকতে হবে।
যেকোনো অনুষ্ঠান বিষয়ে উপস্থাপকের আগে থেকেই পরিকল্পনা থাকতে হবে জানিয়ে মৌসুমী মৌ বলেন, অনুষ্ঠানের সার্বিক একটা চিত্র কল্পনা করে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে। সাম্প্রতিক বিশ্ব সম্পর্কে জানাশোনা থাকতে হবে। উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে হবে। সময় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। বিনয়ী হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। সেন্স অব হিউমার থাকতে হবে। মনে রাখবেন, উপস্থাপক একটি চরিত্র এবং যতক্ষণ মঞ্চে থাকবেন, ততক্ষণ সেই চরিত্রের মধ্যে আপনাকে থাকতে হবে।
‘ডিবেট ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন’ বিষয়ে বিতার্কিক ও টেলিভিশন সঞ্চালক জাফর সাদিক বলেন, উপস্থাপনায় নিজেকে ভেঙে সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন মানুষ হিসেবে তুলে ধরতে হবে। সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যেই নিজের সব কথা বলতে পারতে হবে। উপস্থাপকের প্রতিটি শব্দ এমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে, যাতে দর্শকেরা বুঝতে পারেন। আর বিতর্কের মাধ্যমে এই গুণ শেখা যায়। বিতর্ক অন্যের মতকে শ্রদ্ধা, ও নিজের ভেতর নেতৃত্ব গড়ে তুলতে শেখায়। এ সময় তিনি মুখের পেশির ব্যবহার করে শব্দের সঠিক উচ্চারণ করার কৌশল শেখান। জাফর সাদিক আরও যোগ করেন, ভালো মানুষ হয়ে, মানুষের সেবার পাশাপাশি আত্মোন্নয়নের জন্য অবশ্যই যোগাযোগদক্ষতা ভালো হতে হবে। বিতর্ক এই দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।
‘ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার’ বিষয়ে কথা বলেন বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ। তিনি বলেন, ‘যেকোনো কাজ শুরুর পূর্বে চিন্তা করুন কাজটা শেষ করবেন কীভাবে। অনেকের ভিড়ে থাকলে আপনাকে কেউ আলাদা করতে পারবে না, মূল্যায়ন করবে না। তাই নিজেকে আলাদাভাবে তৈরি করতে হবে। সফল ক্যারিয়ারের জন্য নেটওয়ার্কিং, শেখার মানসিকতা, স্বেচ্ছাসেবী কাজ, পারসোনাল ব্র্যান্ডিং এবং নিজেকে প্রতিনিয়ত দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।’
বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক ‘এআই ফর ইয়ুথ’ বিষয়ে আলোচনায় বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই মূলত আপনার কাজের সহকারী। এ জন্য এআইকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা জানতে হবে। খেয়াল রাখবেন, এআই যাতে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, বরং আপনি এআইকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। এ সময় তিনি এআই ব্যবহার করে সিভি তৈরি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রোফাইল সাজানোর কৌশল শেখান।