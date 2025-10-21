শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
উৎসব-আমেজে শেখার ছন্দে ‘নেক্সট মুভ কার্নিভ্যাল’
একটি শক্তিশালী একাডেমিক প্রোফাইল গঠন, ভাষাগত দক্ষতা অর্জন ও গবেষণায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে যাওয়ার মূল প্রস্তুতি। তরুণ প্রজন্মকে বিদেশে পড়াশোনার পাশাপাশি জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহী হতে হবে।
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার তিন দিনব্যাপী ‘নেক্সট মুভ কার্নিভ্যাল ২০২৫’-এর সমাপনী আয়োজন ‘স্টাডি অ্যাব্রড টক শো’তে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেন বক্তারা। ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কাউন্সেলিং সেন্টারের (আইইসিসি) পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪, ১৫ ও ১৬ অক্টোবর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটরিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হয়। যুব সম্পৃক্ততায় ছিল থ্রাইভআপ ফর টুমোরো।
বিদেশে উচ্চশিক্ষাবিষয়ক টক শোতে প্রধান আলোচক ছিলেন শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উপদেষ্টা অধ্যাপক জায়েদা শারমিন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মো. সাহাবুল হক। আলোচনায় শিক্ষার্থীদের বাস্তব প্রস্তুতি ও মনোভাব গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করে অধ্যাপক মো. সাহাবুল হক বলেন, ‘আমাদের প্রধান ঘাটতি জ্ঞানচর্চা, গবেষণায় ধারাবাহিকতা না থাকা ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা না থাকা।’ তাঁর আলোচনায় উঠে আসে, তিনি ইরাসমাস মুন্ডাস শিক্ষাবৃত্তি কীভাবে পেলেন এবং চীনে পিএইচডি অধ্যয়নকালীন অভিজ্ঞতার কথা।
অধ্যাপক জায়েদা শারমিন বলেন, বন্ধুসভার এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের নতুন চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করবে। তিনি কীভাবে সুইডিশ ইনস্টিটিউটের শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়া ও বৃত্তি নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধু মো. আলামিন ও কাজী জান্নাতুলের যৌথ সঞ্চালনায় শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক নুর হাসনাত।
ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক ও সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক। এ সময় তাঁরা নবীন বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করেন।
প্রথম আলোর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি নোমান মিয়া বলেন, বন্ধুসভা জ্ঞানার্জনের অন্যতম প্ল্যাটফর্ম। এখানে বন্ধুরা পাঠচক্র, খেলাধুলা, সেমিনার, স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের মাধ্যমে নিজেদের বিকাশের সুযোগ পাচ্ছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা দেশ-বিদেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন।
ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কাউন্সেলিং সেন্টারের প্রতিনিধি সাজিয়া আহমেদ বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, আবেদনপ্রক্রিয়া ও বৃত্তি নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।
ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই পর্বে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করেন ও অতিথিরা সেগুলোর উত্তর দেন। অতিথিদের সম্মাননা স্মারক তুলে দেন শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সভাপতি শাফিনুর ইসলাম, বন্ধু সুমি আক্তার ও ইয়ারমিন আক্তার। শেষে পুরস্কার বিতরণী ও নবীনদের বরণ করে নেওয়া হয়।
কার্নিভ্যালের অংশ হিসেবে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কুইজ প্রতিযোগিতা। কুইজে বিজয়ী ২৫ শিক্ষার্থীকে বই উপহার দেওয়া হয়। এ ছাড়া দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন সামিন ইয়াসার, প্রথম রানারআপ কামরুল ইসলাম ও দ্বিতীয় রানারআপ মোহাম্মদ রায়হানের হাতে প্রাইজমানি তুলে দেন অতিথিরা। পাশাপাশি চতুর্থ থেকে দশম স্থান অর্জনকারীদেরও পুরস্কৃত করা হয়।
সভাপতি, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা