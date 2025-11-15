অনুষ্ঠান

বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

অনুষ্ঠানের শোভা বাড়ালেন যাঁরা

বন্ধুসভা প্রতিবেদক
চলচ্চিত্র অভিনেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী
ছবি: এসকে কাব্য

সমবেদনা, মানবিকতা ও ইতিবাচক পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে প্রথম আলো বন্ধুসভা এখন ২৭ বছরের টগবগে তরুণ। দীর্ঘ এই পথচলার উদ্‌যাপনের সাক্ষী হতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বহু শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিনোদন অঙ্গনের তারকারা। তাঁরা সেই মানুষ, যাঁরা নানা সময় বন্ধুসভার মানবিক উদ্যোগ, সামাজিক কর্মযজ্ঞ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

‘সত্য সাহসে অপরাজেয় বন্ধুত্ব’ স্লোগানে ১৩ নভেম্বর হেমন্তের বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় আর্কাইভস মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ আনন্দ অনুষ্ঠান হয়। এতে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ, ঢাকা মহানগর, ঢাকার ২৩টিসহ ‘একটি ভালো কাজ’-এ সেরা দশের পুরস্কার পাওয়া বন্ধুসভার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মডেল ও অভিনয়শিল্পী রুকাইয়া জাহান চমক
ছবি: এসকে কাব্য

অনুষ্ঠানে বন্ধুসভাকে শুভেচ্ছা জানাতে ছুটে আসেন ২০১৮ সালের মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভা সম্পর্কে শোনার সৌভাগ্য অনেক হয়েছে, জানার সৌভাগ্য অনেক হয়েছে। কিন্তু বন্ধুসভার একটা আয়োজনের অংশ হতে পারার সৌভাগ্য এবার প্রথম হলো। এখানে আসতে পেরে খুবই সম্মানিত বোধ করছি।’

এই চলচ্চিত্র অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি খুবই গর্বিত এই জন্য যে আমার দেশে এত ভালো একটা সংগঠন আছে, যারা দেশব্যাপী এত ভালো কাজ করে। সেটা বৃক্ষরোপণ থেকে শুরু করে, মানসিক স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে এবং আমি দেখেছি, ২০২৪ সালের বন্যায় তারা কীভাবে ছুটে গিয়েছে, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। বন্ধুসভার ভালো কাজের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। আমি দোয়া করি, বন্ধুসভার ব্যাপ্তি আরও বাড়ুক, মানুষের জীবনে তাদের ভূমিকা আরও বাড়তে থাকুক। যত দিন বাংলাদেশ আছে, পৃথিবী আছে, তত দিন বন্ধুসভার কর্মকাণ্ড চলুক।’

আবুল খায়ের গ্রুপের হেড অব কমিউনিকেশন রাফে সাদনান আদেল
ছবি: এসকে কাব্য

বন্ধুরা পাশে থাকলে আসলে কোনো কিছুতেই ভয় লাগে না জানিয়ে মডেল ও অভিনয়শিল্পী রুকাইয়া জাহান চমক বলেন, ‘এই বন্ধুত্বের আয়োজনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দীর্ঘ ২৭ বছরের এই পথচলায় আমি একটু হলেও অংশ নিতে পেরেছি। খুবই ভালো লাগছে। বন্ধুদের উদ্দেশে বলব, জীবনে সফলতাই কেবল অর্জন নয়। জীবনে আমরা মানুষও অর্জন করি। বন্ধুত্ব আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, বন্ধুদের ডাকে ছুটে আসি।’

আবুল খায়ের গ্রুপের হেড অব কমিউনিকেশন রাফে সাদনান আদেল বলেন, ‘আমরা আমাদের জীবনে দেখেছি ২৭ বছর পর্যন্ত বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা কতটা সংগ্রামের ব্যাপার। জীবনের শুরুতে আমাদের যদি ১০ জন বন্ধু থাকে, ২৭ বছর বয়সে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে টিকে থাকে মাত্র ২ জন। সেই জায়গায় বন্ধুসভা দেশজুড়ে এই যে অজস্র মানুষ, অজস্র বন্ধু, এই বন্ধুত্ব প্রতিদিন অটুট তো থাকছেই এবং এর শক্তি যে প্রতিদিন বাড়ছে, এটা আমাকে বিস্মিত করে। এই বন্ধুত্ব অটুট থাকুক এবং সামনের দিনে দেশ গড়ার কাজে বন্ধুসভা আরও সামনের দিকে এগিয়ে আসবে, এই প্রত্যাশা রইল।’

সংগীতশিল্পী সাজেদ ফাতেমী ও বাস নেটওয়ার্কের হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট আশিকুজ্জামান অভি
ছবি: এসকে কাব্য

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাস নেটওয়ার্কের হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট আশিকুজ্জামান অভি বলেন, ‘এখানে আসতে পেরে, বন্ধুসভার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে খুবই ভালো লাগছে এবং ভবিষ্যতে যদি আবারও ডাক পাই, কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থাকার চেষ্টা করব।’

সংগীতশিল্পী সাজেদ ফাতেমী বলেন, ‘বন্ধুসভা নিজেরা কিছু ভালো কাজ করছে এবং আশপাশের মানুষকে কিছু স্বপ্ন, আশা দেখাচ্ছে।’ এ সময় তিনি একটি গান গেয়ে শোনান।

আইডিপি বাংলাদেশের কর্মকর্তা আল এহসান অয়ন ও দেশী ফুডস লিমিটেডের ব্র্যান্ড ম্যানেজার এ এইচ সি শেহজাদ
ছবি: এসকে কাব্য

দেশী ফুডস লিমিটেডের ব্র্যান্ড ম্যানেজার এ এইচ সি শেহজাদ বলেন, ‘এখানে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। খুবই সুন্দর একটা আয়োজন। সামনের যেকোনো আয়োজনে দেশী ফুডস পাশে থাকবে ইনশা আল্লাহ। আশা করি, আপনারাও আমাদের প্রতিষ্ঠানকে আপন করে নেবেন।’

আইডিপি বাংলাদেশের কর্মকর্তা আল এহসান অয়ন বলেন, ‘এ রকম একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারায় সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

আয়োজন সহযোগী হিসেবে ছিল রেজ্যুভা ওয়েলনেস, ওয়ান্ডার উইমেন, বাস নেটওয়ার্ক ও আমা কফি।

অনুষ্ঠান থেকে আরও পড়ুন