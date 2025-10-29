বরিশালে দিনব্যাপী সাহিত্য আড্ডা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা
লেখা, পাঠ আর বিতর্ক—এ তিনটি অনুশীলন তরুণ প্রজন্মকে যুক্তিবোধ, প্রকাশভঙ্গি ও সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ করে তোলে। সাহিত্যচর্চা মানুষকে ভাবতে শেখায়, বিতর্ক শেখায় যুক্তি তুলে ধরতে, আর লেখালেখি সেই চিন্তাকে স্থায়ী করে রাখে। এ তিনের সমন্বয়ই একজন সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
বরিশাল বন্ধুসভার উদ্যোগে এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা ও বিএম কলেজ হিসাববিজ্ঞান বিভাগ বিতর্ক ক্লাবের যৌথ আয়োজনে সাহিত্য আড্ডা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কথাগুলো বলেন বক্তারা। ২৮ অক্টোবর দুই ধাপে ব্রজমোহন কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার কক্ষ ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্রজমোহন কলেজ ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।
প্রথম ধাপে সকাল ১১টায় ব্রজমোহন কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার কক্ষে কর্মশালা শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন বরিশাল বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক ওমানা অ্যাঞ্জেলিন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শেখ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদের তথ্য-উপাত্ত খুবই নির্ভুল। তাদের প্রত্যেক সংবাদকর্মী বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদের গভীরে গিয়ে ও তথ্য-উপাত্তসহ সংবাদ প্রকাশ করেন। প্রথম আলোর একটি মানবিক সংগঠন হলো বন্ধুসভা। আর সারা দেশের বন্ধুসভাগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা বরিশাল বন্ধুসভা। এখানে বরিশালের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ যুক্ত রয়েছেন। বন্ধুসভার এই ভালো কাজের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। তাদের ধন্যবাদ আমার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এত সুন্দর আয়োজন করার জন্য।’ আগামীতে এ ধরনের আয়োজন আরও বড় পরিসরে করার আহ্বান জানিয়ে তিনি আশ্বাস দেন সব ধরনের সাহায্য করবেন।
প্রথম আলো বরিশালের নিজস্ব প্রতিবেদক এম জসিমউদদীন ও বিএম কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তারিকুর রহমান, শিক্ষার্থী ও বন্ধুদের লেখালেখির অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এবং নিয়মিত সাহিত্য পাঠের গুরুতের কথা বলে দিকনির্দেশনা দেন।
উপস্থাপনা ও বিতর্ক বিষয়ে কর্মশালায় আলোচনা করেন বরিশাল বন্ধুসভার সভাপতি বিতার্কিক নাঈম ইসলাম। তিনি উপস্থাপনা ও বিতর্কের মূল স্তম্ভ ও লক্ষ্যসহ সব খুঁটিনাটি বিষয়ে শিক্ষার্থী ও বন্ধুদের শেখান। শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়।
বিরতির পর বেলা ৩টায় দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সভাপতি পূজা রায়ের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই পর্ব।
উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক খোরশেদ আলম। তিনি তাঁর বক্তব্যে লেখালেখি, পাঠচক্র ও বিতর্কের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ‘যখন কেউ পড়ে তখন সে শিখে, আর যখন শিখে তখন লিখে; এবং এ দুটিকে একত্রে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাই হলো বিতর্ক। তাই আমাদের সবারই বেশি বেশি পড়া ও লেখার চেষ্টা করতে হবে। সুন্দর কথা বলতে হলে অবশ্যই বিতর্ক শিখতে হবে।’ এ সময় তিনি বন্ধুসভার এ ধরনের ভালো কাজের প্রশংসা করেন।
এই পর্বে বিতর্ক, লেখালেখি ও উপস্থাপন বিষয়ে সেশন নেন বরিশাল বন্ধুসভার সভাপতি বিতার্কিক নাঈম ইসলাম ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সহসভাপতি বিতার্কিক উপমা দত্ত। তাঁরা নিয়মিত সাহিত্য পাঠ, লেখালেখি, বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন এবং শিক্ষার্থী ও বন্ধুদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন এবং এর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন।
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক সাহেদ সাহরিয়ারের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে। শেষে অংশগ্রহণকারীদের সনদ ও উপহারসামগ্রী বিতরণ করা হয়।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল বন্ধুসভা