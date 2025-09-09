যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনের মঞ্চে উঠে এলেন ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন প্রফেশনাল সামছুদ্দোহা সাফায়েত। ৫০০ টাকার দুটি নোট উঁচিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই টাকা নিতে চান কে?’ মুহূর্তেই সবার মনোযোগ মঞ্চের দিকে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দুজনকে মঞ্চে ডাকলেন তিনি। কিন্তু দৌড়ে চলে এলেন ১০ জন। তখন কুইজের মাধ্যমে তাঁদের মধ্য থেকে দুজনকে এই টাকা ভাগ করে দিলেন তিনি। বিজয়ীদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সামছুদ্দোহা সাফায়েত বললেন, এই দুজন কিন্তু তাঁদের পারসোনাল ব্র্যান্ডিং করে ফেললেন।
প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস) যৌথভাবে গত ৩০ আগস্ট ‘স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ কর্মশালার আয়োজন করে। যেখানে পারসোনাল ব্র্যান্ডিং: ডিফাইন, ডিজাইন, ডেলিভার বিষয়ে ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন প্রফেশনাল সামছুদ্দোহা সাফায়েত বলেন, ‘আমাদের পুরো জীবনটা ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। চাইলেও এটা এড়াতে পারব না। পৃথিবীর যে কেউ ব্র্যান্ড হতে পারবে। নিজের একটা আলাদা ব্র্যান্ড তৈরি করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।’
মুঠোফোন ব্র্যান্ড অনার বাংলাদেশের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং খুলনা বন্ধুসভার সহযোগিতায় নেতৃত্ব ও যোগাযোগ, পারসোনাল ব্র্যান্ডিং, ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে দিনব্যাপী এ কর্মশালায় অংশ নেন খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, বাগেরহাট ও মোংলা বন্ধুসভাসহ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী।
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক এতে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, তরুণদের প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি তার যথাযথ প্রকাশও জরুরি। সব পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ তরুণদের সমসাময়িক নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন ও চর্চায় সহায়তা করতেই বন্ধুসভার এই উদ্যোগ।
উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য হারুনর রশীদ খান বলেন, এখনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করে অনেকেই ভালো একটা জীবনবৃত্তান্ত লিখতে পারেন না। বিদেশে বৃত্তির জন্য কীভাবে যোগাযোগ করা যায়, অনেকেই সেটা পারেন না। তাই পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে গিয়েও শিখতে হবে। শেখার জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ, এ ধরনের আয়োজনের জন্য।
বিশেষ অতিথি হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক নাজমুস সাদাত বলেন, ‘গ্র্যাজুয়েশন শেষ করা মানে শুধু একটা সার্টিফিকেট পাওয়া নয়, বরং নিজেকে তৈরি করে রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য তৈরি হতে হবে। বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আত্মকেন্দ্রিকতায় বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতায় থাকলে হবে না, পৃথিবীর প্রতিও নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। বন্ধুসভা শুধু সমাজসেবার কাজ করছে না, বরং তরুণদের দক্ষ করে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।’
স্বাগত বক্তব্যে প্রথম আলোর খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল বলেন, ‘প্রথম আলো বাংলাদেশের জয় দেখতে চায়। সে জন্য তরুণদের এগিয়ে নিতে নানা আয়োজন করে। প্রথম আলো বন্ধুসভার আজকের এই কর্মশালা তারই প্রতিচ্ছবি।’ শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন খুলনা বন্ধুসভার সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্যাহ।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (খুবিসাস) সভাপতি আলকামা রবিন বলেন, এ অঞ্চলের তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব ও সার্বিক বিকাশে খুবিসাস অবদান রাখতে চায়। সেই উদ্দেশ্যে বন্ধুসভার সঙ্গে এই আয়োজনে যুক্ত হওয়া।
বন্ধুসভার বন্ধুদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে জানিয়ে বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক বলেন, পড়াশোনা শেষে কর্মজীবনে বন্ধুরা যাতে সফল হতে পারেন, সে জন্য তাঁদের সফট স্কিল বাড়াতেই এই উদ্যোগ।
নেতৃত্ব ও যোগাযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাবেক সভাপতি উত্তম রায়। নেতৃত্ব মানে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘নেতৃত্বে পারফরম্যান্স জরুরি। পারফরম্যান্স আসে দক্ষতা থেকে। নেতাকে আত্মবিশ্বাসী, সৎ এবং অনুপ্রেরণাদায়ক হতে হবে। যত বেশি জানবেন, তত বেশি আত্মবিশ্বাস জন্মাবে। নেতৃত্বে ইগো থাকা যাবে না। ইগো থাকলে ভালো নেতা হওয়া যায় না। প্রতিনিয়ত শিখতে হবে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বাড়াতে হবে। নিজেকে মূল্যায়ন করতে হবে।’
বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ আলোচনা করেন ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার বিষয়ে। তিনি বলেন, চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা বেশি। সেই বাস্তবতা বুঝে নিজেকে তৈরি করতে হবে। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে আলাদাভাবে চেনাতে হবে। সে জন্য পারসোনাল ব্র্যান্ডিং ও নেতৃত্বগুণ থাকতে হবে। পাঁচটি অভ্যাস অবশ্যই লাগবে। যোগাযোগ, শেখার মানসিকতা, স্বেচ্ছাসেবা, পারসোনাল ব্র্যান্ডিং ও নিজেকে মূল্যায়ন। লিংকডইন ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পেশাদার নেটওয়ার্কিং বাড়াতে হবে।
অনার বাংলাদেশের হেড অব বিজনেস আবদুল্লাহ আল মামুন আলোচনা করেন এআই ফর ইয়ুথ বিষয়ে। বর্তমানে এআইয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘অসংখ্য এআই টুলস রয়েছে। এর মধ্যে যেটা আপনার জন্য প্রয়োজন, সেটা ব্যবহার করতে হবে। জীবনকে গতিশীল করতে যত ধরনের কাজ আছে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই এআই টুলসের সহায়তা নেওয়া যায়।’
কর্মশালার শেষে অনার বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিশেষ কুইজ পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং মো. ফারুক রহমান। কুইজে বিজয়ী হয়েছেন সানজিদা উর্মি, আশিস মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, রাশেদ আহমেদ, নিলিমা বর্মন, কামাল হোসেন, মো. শাফায়েত, মো. হামিম, কার্তিক কির্তুনিয়া ও ইমন হোসেন। বিজয়ীদের অনার ব্র্যান্ডের এক্স লাইট এয়ার বাড উপহার দেওয়া হয়।
সমাপনী পর্বে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী ছাত্রবিষয়ক পরিচালক হাসান মাহমুদ সাকি বলেন, ‘আজ যা শিখলেন, তা আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে।’
কর্মশালা শেষে সনদ বিতরণ করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট।