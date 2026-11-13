অফিসে ‘কৃতজ্ঞতা’ প্রকাশ বদলে দিতে পারে পরিবেশ
দিনের সবচেয়ে বড় অংশ আমাদের কাটে কাজের জায়গায়। ঢাকার যানজট ঠেলে অফিসে পৌঁছানো, সারা দিন কাজ, তারপর আবার ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফেরা। এই সময়টা কেমন কাটল, তা শুধু কাজের চাপ দিয়ে মাপা যায় না। কেউ যখন আমাদের কাজটা লক্ষ করেন, তখন মন ভালো হয়ে যায়। আবার সারা সপ্তাহের পরিশ্রম কারও চোখে না পড়লে মন খারাপ হয়।
কৃতজ্ঞতা আসলে এই ‘চোখে পড়া’র অনুভূতি। আন্তরিকভাবে বললে মানুষ বোঝে, সে গুরুত্বপূর্ণ, সে দলের অংশ। এতে লাভ দুই পক্ষেরই, যিনি বলেন তাঁর এবং যিনি শোনেন তাঁর। গবেষণায় দেখা গেছে, আন্তরিক ধন্যবাদ পাওয়া মানুষ অন্যকে সাহায্যে বেশি এগিয়ে আসেন। এটি সহকর্মীদের সম্পর্ক ভালো রাখে এবং মানসিক সুস্থতায়ও ভূমিকা রাখে। যে কর্মস্থলে মানুষ নিজেকে মূল্যবান মনে করে, সেখানে প্রশ্ন করতে বা মত জানাতে সংকোচ কমে।
পরিবর্তনের সময়েই বেশি দরকার
দলের কেউ বড় সাফল্য পেলে কিংবা বড় কাজ পেলে ধন্যবাদ আপনাআপনিই আসে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানেই এখন কাঠামো বদলাচ্ছে, অগ্রাধিকার ঘন ঘন পাল্টাচ্ছে, লোকবল কম, চাপ বেশি। মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্যে পথ খুঁজছে। অফিসের বাইরেও তাঁদের নানা দায় থাকে। এ সময় কৃতজ্ঞতা জানানো মানে একজনের অবদানকে স্বীকার করা এবং সে যে কঠিন সময় পার করছে, তা-ও বোঝা।
কীভাবে শুরু করবেন
১. ধন্যবাদটা নির্দিষ্ট করুন। শুধু ‘থ্যাংকস’ বলে সরে না গিয়ে একটু থামুন, চোখে চোখ রাখুন। ই-মেইল বা মেসেজে লিখতে পারেন, ‘সময়মতো রিপোর্টটা দেওয়ায় ধন্যবাদ। কালকের সভার প্রস্তুতিতে খুব কাজে লাগবে।’ কেউ কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ালে সেটাও নাম ধরে বলুন।
২. খোঁজ নিন, মন দিয়ে শুনুন। সপ্তাহে অন্তত একবার সহকর্মীর খবর নিন। চায়ের কাপ হাতে দুই মিনিটের আড্ডাও চলে। জিজ্ঞেস করুন, কেমন যাচ্ছে, কোথায় সাহায্য লাগবে। সব সময় সমাধান দিতে হবে, এমন নয়। বরং জানতে চান, ‘আপনি কি শুধু কথাটা বলতে চান, নাকি পরামর্শও চান?’ কোনো জায়গা নিজে থেকে নিরাপদ হয় না, মানুষই তাকে নিরাপদ করে তোলে।
৩. ফলাফলের পাশাপাশি প্রক্রিয়াকে দেখুন। কাজ শেষ হলে সবাই অভিনন্দন জানায়। কিন্তু যিনি ভালো প্রশ্নটা করেছিলেন, আটকে থাকা সহকর্মীকে এগিয়ে দিয়েছিলেন বা ব্যস্ত সময়ে দলকে একসঙ্গে রেখেছিলেন, তাঁদের কথা প্রায়ই চাপা পড়ে যায়।
৪. অনুপস্থিতদের প্রশংসা করুন। সহকর্মীর ভালো কাজের কথা তিনি না থাকলেও বলুন। কৃতিত্ব যাঁর, তাঁকেই দিন। এতে শুধু তিনি নন, অন্যরাও উৎসাহ পান। মনে রাখবেন, যাঁরা শীর্ষে পৌঁছান, তাঁরা সাধারণত মিলেমিশে কাজ করেন। আর যাঁরা নিচে আটকে থাকেন, তাঁরা প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকেন।
৫. জিজ্ঞেস করুন, তিনি কীভাবে প্রশংসা পেতে চান। কেউ চান সবার সামনে স্বীকৃতি, কেউ চান আড়ালে একটা আন্তরিক বার্তা। কারও কাছে হঠাৎ এক কাপ চা বা মিষ্টির প্যাকেটই অনেক। আবার নেতার কাছ থেকে নতুন সুযোগ পাওয়া, সন্তানের স্কুল অনুষ্ঠানে যেতে ছুটি পাওয়া কিংবা বয়স্ক মা-বাবার জন্য একটু নমনীয় সময় পাওয়াও বড় কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।
কৃতজ্ঞতা কোনো জাদুর কাঠি নয়। এটি ন্যায্য বেতনের বিকল্প নয়, অযৌক্তিক কাজের চাপও কমায় না, ভাঙা ব্যবস্থাও জোড়া লাগায় না। তবে মানুষ যখন নিজেকে দৃশ্যমান ও মূল্যবান মনে করে, তখন কাজের দিনগুলো একটু সহনীয় হয়। তাঁরা নিজের সেরাটা দিতে চায়।
তাই পরের কাজে হাত দেওয়ার আগে নিজেকে একটা প্রশ্ন করুন: কে আপনার কাজ একটু সহজ করেছেন, কিংবা দিনটা একটু ভালো করেছেন? আজই তাঁকে জানিয়ে দিন। এক লাইনের একটা মেসেজই যথেষ্ট।