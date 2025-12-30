জাফর–ফরহাদ–বৃষ্টির নেতৃত্বে বন্ধুসভার নতুন জাতীয় পর্ষদ

জাফর–ফরহাদ–বৃষ্টির নেতৃত্বে বন্ধুসভার নতুন জাতীয় পর্ষদ
ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশে প্রথম আলো বন্ধুসভার জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের কার্যনির্বাহী কমিটি (২০২৬-২৭) ঘোষণা করা হয়। প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন।
টানা দ্বিতীয় মেয়াদে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিতার্কিক, সংগঠক ও সংবাদ উপস্থাপক জাফর সাদিক। নির্বাহী সভাপতি হয়েছেন বিগত কমিটির সাধারণ সম্পাদক, যুব সংগঠক ও স্কাউট লিডার ফরহাদ হোসেন মল্লিক। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিতার্কিক ও সংগঠক সাইমুম মৌসুমী বৃষ্টি।
ঢাকা মহানগরের কমিটিও ঘোষণা করা হয়। ঢাকা মহানগর কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-এর জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিতার্কিক ও সংগঠক হাসান মাহমুদ সম্রাট ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সংগীতশিল্পী অনিক সরকার।
জাতীয় পর্ষদ ও মহানগর কমিটির পূর্ণ তালিকা বন্ধুসভার পরবর্তী পাতায় প্রকাশিত হবে।