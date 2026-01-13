অনুমোদিত কমিটি
বন্ধুসভা কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬
২০২৬ কার্যনির্বাহী বছরের জন্য প্রথম ধাপে যাচাই বাছাই শেষে সারা দেশের বন্ধুসভার নিম্নোক্ত কমিটিগুলো অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
ঢাকা বিভাগ: ঢাকা মহানগর, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, উত্তরা টাউন কলেজ, ফরিদপুর, ভৈরব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, কেরানীগঞ্জ, গ্রিন ইউনিভার্সিটি, সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি, ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শান্ত- মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, মিরপুর, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ, শরীয়তপুর, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
বরিশাল বিভাগ: পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঝালকাঠি, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, কলাপাড়া, ভোলা
রাজশাহী বিভাগ: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, নাটোর, পাবনা, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া
চট্টগ্রাম বিভাগ: নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙামাটি, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার, কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার সিটি কলেজ, নোয়াখালী, কসবা, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, চকরিয়া, কুমিল্লা, পটিয়া, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
খুলনা বিভাগ: মোংলা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, কয়রা, নড়াইল, মাগুরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কেশবপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া
রংপুর বিভাগ: দিনাজপুর, গাইবান্ধা, সৈয়দপুর, নীলফামারী, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট
ময়মনসিংহ বিভাগ: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নালিতাবাড়ী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, শেরপুর, নেত্রকোনা, জামালপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
সিলেট বিভাগ: মৌলভীবাজার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মুরারিচাঁদ কলেজ
বহির্বিশ্ব: কাতার, অস্ট্রেলিয়া, চীন
নতুন বন্ধুসভা: গণ বিশ্ববিদ্যালয়, দয়ালনগর
বাকি কমিটিগুলো শিগগিরই অনুমোদন দেওয়া হবে।