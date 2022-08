জোসনার আলোতে আলোকিত পৃথিবী। কয়েকটা জোনাকি পোকা লুকোচুরি খেলছে। জেনি বলল, ‘চট্টগ্রামে কদিন পরপর যাওয়া হয় আপনার?’ ‘এই তো মাসে দু–তিনবার। বাড়ি থেকে ফোন করে জানানো হয়েছে, আম্মার শরীর খারাপ। অফিশিয়াল ট্যুরও আছে। সে জন্য আজকে যাচ্ছি।’ জেনি বলল, ‘আপনি তো হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র। লেখালেখি, জব, সংগঠন—এত কিছু কীভাবে সামলান?’ ‘ব্যাংকে ঢুকে সৃজনশীল কাজকর্ম করা কঠিন। নিজের ভালো লাগাটুকু সব কবর দিয়েছি।’ সাহিত্য–সংস্কৃতি, প্রকৃতি উপভোগ, চাটগাঁ—বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ জমে উঠল কথামালা। ভোররাত চারটায় সুবর্ণ এক্সপ্রেস সীতাকুণ্ডে এসে আবার থেমে গেল। পাহাড়ের আশপাশে কিছু নিবু নিবু বাতি জ্বলছে। নীল নির্জন রাতে ঝিঁঝি পোকা গেয়ে চলেছে। দূরে কোথাও যেন গহিন অরণ্যে ‘চিঁহি পাকে’ ডাকছে ‘চিঁহি চিঁহি’। জেনিকে বললাম, ‘আপনি আবৃত্তি শোনান।’ ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ আবৃত্তি করা শুরু করলেন জেনি। পুরো বগিতে সবাই ঘুমিয়ে আছে। কেবল জেগে আছি আমি আর জেনি। আকাশজুড়ে তারার আলো। চমৎকার আবৃত্তি করে জেনি। আবৃত্তি শুনে একটা অজানা ভালো লাগা কাজ করছে তার প্রতি। অপরিচিতা ক্ষণিকের অতিথির মতো মেয়েটাকে খুব কাছের মনে হলো। জেনি আবৃত্তি শেষ করে বলল, ‘এবার আপনি একটা আবৃত্তি করেন।’ ‘আমি কবিতা জানি না, আবৃত্তিও পারি না। ঠিক আছে, রবার্ট ফ্রস্টের একটা কবিতা আমার খুব পছন্দের। “The woods are lovely dark and deep but I have promise to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep.”’ রাতভর জেনির গল্প শুনলাম। শরীরে এখনো ক্লান্তি আসেনি।