বই পড়ার সময় পাশে একটা ডায়েরি রাখছেন তো

- বই পড়ার সময় একটা ডায়েরি পাশে রাখার চেষ্টা করুন। ভালো লাগার লাইনগুলো লিখে রাখুন। কেউ যখন ডায়েরিটা খুলবে, তখন দেখবে সব ভালো কথার মিলনমেলা। মন নিমেষে ভালো হয়ে যাবে।



বইয়ের যত্ন করতে হবে

- মাঝেমধ্যে বইগুলো মুছে নিতে হবে। এতে করে বইয়ে ময়লা জমবে না। সময়–সুযোগ করে বইগুলো ছাদে নিয়ে রৌদ্রস্নান করাতে পারেন। বই যেখানে রাখবেন, সেখানে নিমপাতা কিংবা কর্পূর রাখলে পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে বইগুলো রক্ষা পাবে।



কোথাও যাওয়ার আগে সঙ্গে বই নিতে পারেন

- কোথাও যাওয়ার জন্য বের হয়েছেন। রাস্তায় জ্যাম, বিরক্ত লাগাটা স্বাভাবিক। এ সময় বই পড়লে সময়টা সুন্দর কাটবে। কোথাও ভ্রমণে যাওয়ার সময়ও আপনার সঙ্গী হতে পারে বই।



‘Reading is to the mind what exercise is to the body’– Joseph Addison



‘ব্যায়াম যেমন আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখে, তেমনি বই পড়ার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের মনকে সুস্থ ও আনন্দিত রাখতে পারি’



আসুন আমরা বই পড়ি, অন্যদেরও বই পড়তে উৎসাহিত করি।