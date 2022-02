১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি যখন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন এক বিবৃতিতে বলেন, Urdu shall be the only state language of Pakistan. অর্থাৎ উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু বাংলার ছাত্রসমাজ আবারও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট, ১১ ফেব্রুয়ারি প্রস্তুতি দিবস এবং ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করেন। ছাত্রদের থামিয়ে দিতে তৎকালীন পাকিস্তানি সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে।

সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ২১ ফেব্রুয়ারি সবকিছু উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে এলে সশস্ত্র বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে মিছিলে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রফিক, শফিক, সালাম, বরকতসহ অনেকেই। তাদের রক্তে ঢাকার পিচঢালা রাজপথ রঞ্জিত হয়। কবি সোহেল সৌকর্যের ভাষায়,

‘বাহান্নতে ভাষার জন্য

রাজপথে হয় গুলি

বুলেট কাড়ে তরতাজা প্রাণ

ওড়ায় মাথার খুলি’

২২ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর জনগণের আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। মূলত ভাষা আন্দোলনের এ সফলতাই বাঙালির স্বাধীনতাযুদ্ধ থেকে শুরু করে সব আন্দোলনের প্রেরণা।