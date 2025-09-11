কার্যক্রম

‘গাছ শুধু পরিবেশ নয়, মানুষের জীবন বাঁচায়’

আরাফাত মিলেনিয়াম
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে স্কুলশিক্ষার্থীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণছবি: বন্ধুসভা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে স্কুলশিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ হাজার ৪০০ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। কাঁঠাল, সুপারি ও মেহগনি জাতের এসব চারা দিয়ে সহযোগিতা করে ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স।

১ সেপ্টেম্বর বিকেলে পৌর এলাকার শংকরবাটি পোলাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৫১টি চারা বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোয়ারা খাতুন বলেন, ‘গাছ শুধু পরিবেশ নয়, মানুষের জীবন বাঁচায়। শিক্ষার্থীরা যদি এই গাছগুলো যত্ন করে বড় করে তোলে, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপকৃত হবে।’

২ সেপ্টেম্বর বেলা পৌনে একটায় সদর উপজেলার বারঘরিয়া ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ৬৫০ শিক্ষার্থীর মধ্যে এবং একই দিন উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের রামজীবনপুর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের ৪০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে চারা বিতরণ করেন বন্ধুরা। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বন্ধুসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বন্ধুসভার উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন বলেন, পরিবেশ রক্ষার জন্য গাছ লাগানোর বিকল্প নেই। বন্ধুসভার এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। বন্ধুসভার মূল লক্ষ্য সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। গাছ লাগানো ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া তারই একটি অংশ।

কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি মো. আসাদুজ্জামান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, দপ্তর সম্পাদক উৎস আসেফ, জেন্ডার সমতাবিষয়ক সম্পাদক জুবায়ের আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, বন্ধু রামিজ আহমেদসহ অন্য বন্ধুরা।

সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

