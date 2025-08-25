কার্যক্রম

জবি বন্ধুসভার পাঠচক্রে জর্জ অরওয়েলের ‘অ্যানিমেল ফার্ম’

লেখা:
শিহাব আলী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

‘পাঠে গড়ে তুলি চিন্তা, চিন্তায় বদলাই সমাজ’ স্লোগানে বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক জর্জ অরওয়েলের অমর সৃষ্টি ‘অ্যানিমেল ফার্ম’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ২৪ আগস্ট বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

রুশ বিপ্লবের পটভূমিতে রচিত এই বইয়ে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে ক্ষমতা দখলের পর আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটে এবং শাসকের স্বার্থে নীতি-আদর্শকে বিকৃত করা হয়। যদিও গল্পটি প্রাণীদের খামার নিয়ে লেখা, তবে এর ভেতর লুকিয়ে আছে মানুষের সমাজ ও রাজনীতির প্রতিচ্ছবি। আলোচকেরা উল্লেখ করেন বইটি পাঠককে শেখায় যে সত্য-মিথ্যা, সমতা-অসাম্য ও স্বাধীনতার লড়াই আসলে মানবসভ্যতার চিরন্তন সংগ্রাম।

পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক নূর ইলাহি ইমরানের সঞ্চালনায় সাধারণ সম্পাদক নুসরাত জাহান বইটির পটভূমি, কাহিনি ও এর মূল বার্তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। নুসরাত জাহান বলেন, ‘অ্যানিমেল ফার্মে সাতটি নীতির কথা বলা হলেও সেগুলোকে বারবার সুবিধামতো পরিবর্তন করা হয়েছে, যা আদর্শের ভঙ্গুরতা প্রকাশ করে।’

সভাপতি শিহাব হিফজু বইটির সঙ্গে বাস্তব জীবনের সংযোগ উল্লেখ করে বলেন, ‘পৃথিবীতে যত স্বৈরাচার জন্ম নিয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার প্রতিচ্ছবি আমরা এই বইয়ে দেখতে পাই।’

সহসাংগঠনিক সম্পাদক মাসুমাসহ আরও অনেকে বইটি নিয়ে মতামত প্রকাশ করেন। প্রাণবন্ত আলোচনায় বইপ্রেমী শিক্ষার্থীরা খুঁজে পান নতুন ভাবনার খোরাক।

পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, জবি বন্ধুসভা

