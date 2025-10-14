‘সোনার তরী’ কবিতা নিয়ে পাঠচক্রের আসর

কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা
‘সোনার তরী’ কবিতা নিয়ে পাঠচক্রের আসর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় কবিতা ‘সোনার তরী’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা। ১২ অক্টোবর দুপুরে কলেজ প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
কবিতার পঙ্ক্তি পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা পর্ব। পরে সদস্যরা কবিতার মূলভাব, জীবনদর্শন ও ত্যাগের দর্শন নিয়ে মতবিনিময় করেন।
আলোচনায় বক্তারা বলেন, ‘সোনার তরী’ কবিতায় কবি মানবজীবনের ত্যাগ, আসক্তি ও শূন্যতার গভীর সত্য প্রকাশ করেছেন। কৃষকের সোনার তরী হারানোর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে, মানুষ যতই শ্রম দিক বা সম্পদ অর্জন করুক—শেষে তাকে সবকিছু পেছনে ফেলে চলে যেতে হয়।
সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় আমাদের জীবনের এক গভীর শিক্ষা আছে—ত্যাগেই সত্যিকারের পরিতৃপ্তি।’
পাঠচক্র শেষে সদস্যরা কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং নিয়মিত সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।