কার্যক্রম

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে চীন বন্ধুসভার ইফতার

লেখা:
সাবরিনা লিজা
চীন বন্ধুসভার ইফতারছবি: বন্ধুসভা

চীনের উক্সি শহরে বসবাসরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইফতার আয়োজন করেছে চীন বন্ধুসভা। ১৫ মার্চ এটি অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতারের প্রস্তুতি শিক্ষার্থীরা সবাই মিলেমিশে সম্পন্ন করেন। খাবার প্রস্তুত করা, আয়োজন সাজানো ও ইফতারের পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে প্রবাসে এক সুন্দর মিলনমেলার সৃষ্টি হয়।

ইফতারে দেশি–বিদেশি নানা ধরনের ফলসহ আরও বিভিন্ন সুস্বাদু ও ব্যতিক্রমধর্মী খাবারের আয়োজন ছিল। উন্মুক্ত সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশে, খোলা আকাশের নিচে সবাই একসঙ্গে বসে ইফতার করেন।

আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মনোয়ার হোসেন। ইফতার শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

