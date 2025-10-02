চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার কবিতার আসর
কবিতার আসর করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা অফিসে জমে ওঠে এ আসর। যেখানে বন্ধুরা মিলে শব্দের মায়ায় বুনে তোলেন এক অনবদ্য মুহূর্ত।
কেউ আবৃত্তি করেছেন প্রিয় কবিতার পঙ্ক্তি, কেউ আবার উচ্চারণ করেছেন মনের কাছাকাছি লাইনগুলো। হাসি, আনন্দ ও আবেগের মিশ্রণে কবিতার প্রতিটি শব্দ ছুঁয়ে গেছে সবার হৃদয়।
বন্ধুরা মনে করেন, কবিতা শুধু বিনোদন নয়, এটি মানুষের অন্তর্লোককে জাগ্রত করে এবং মানবিকতাকে উজ্জীবিত করে।
কবিতার আসরে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক উৎস আসেফ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য আহমেদ ওয়ালিদসহ অন্যরা।
