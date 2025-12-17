বিজয় দিবসে কেশবপুর বন্ধুসভার পুষ্পস্তবক অর্পণ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে যশোরের কেশবপুরে বন্ধুসভার উদ্যোগে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশপ্রেম, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। কর্মসূচিতে বন্ধুসভার বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
বক্তব্য দেন প্রথম আলোর কেশবপুর প্রতিনিধি দিলীপ মোদক, কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক প্রবেশ দাস, অধ্যাপক তুহিন আলম, বন্ধুসভার সভাপতি দীপ্ত রায় চৌধুরী, সাবেক সভাপতি হোসাইন আহমেদ, জুলকার নাইন, লিখন সাহা, সুদীপ্ত মোদক ও বেল্লাল হোসেন।