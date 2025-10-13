কার্যক্রম

দিনাজপুর বন্ধুসভার পাঠচক্র ও সাংগঠনিক বৈঠক

লেখা:
বিপ্লব চন্দ্র রায়
সাংগঠনিক বৈঠকে কথা বলছেন উপদেষ্টা রাজিউল ইসলামছবি: বন্ধুসভা

লেখক আনোয়ার পাশা রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ‘রাইফেল রোটি আওরাত’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর ও সাংগঠনিক বৈঠক করেছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ১০ অক্টোবর বিকেলে প্রথম আলো দিনাজপুর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

লেখক এই উপন্যাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে ‘রাইফেল’ প্রতিরোধের প্রতীক, ‘রোটি’ জীবনধারণের সংগ্রাম ও ‘আওরাত’ নারীসমাজের ত্যাগ ও সহনশীলতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধের অমানবিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দুঃখ, ক্ষুধা ও বাঁচার লড়াই অত্যন্ত মানবিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন আনোয়ার পাশা।

সাবেক সভাপতি মুনিরা শাহানাজ চৌধুরী বলেন, ‘উপন্যাসটি শুধু যুদ্ধ নয়, এটি মানবতা, সাহস ও ত্যাগের দলিল।’

পাঠচক্রের আসর
ছবি: বন্ধুসভা

এর আগে সভাপতি শবনম মুস্তারিনের সঞ্চালনায় সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বন্ধুসভার সাংগঠনিক কার্যাবলির গতি বৃদ্ধি।

সভায় উপস্থিত বন্ধুরা বন্ধুসভার কার্যক্রম আরও গতিশীল করার নানা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। সংগঠনের প্রচার ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিয়মিত সভা ও সামাজিক কার্যক্রম চালুর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উপদেষ্টা রাজিউল ইসলাম বলেন, বন্ধুসভা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সমাজের কল্যাণমূলক কাজ, সচেতনতা ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সময় তিনি সবাইকে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

সাংগঠনিক সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন