ভৈরব বন্ধুসভা
ভৈরবে শুরু হলো স্কুলভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা
আকাশ মেঘে ঢাকা সকাল থেকে। ভৈরব বন্ধুসভার বন্ধুদের মধ্যে শঙ্কা কাজ করছে, কারণ বিকেলে রয়েছে বিশেষ একটি আয়োজন। ঘড়ির কাঁটা যখন ২.৩০, বৃষ্টি তার উপস্থিতি জানান দিল। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ব্লু বার্ড স্কুল প্রাঙ্গণে জড়ো হলো ভৈরবের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। নভেম্বর রেইন যেন আয়োজনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিল। বৃষ্টিভেজা শীতল আবহাওয়ার মধ্যেই ১ নভেম্বর, শনিবার শুরু হয় ভৈরব বন্ধুসভার স্কুল পর্যায়ে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা।
বাছাইপর্বে অংশ নেয় ভৈরবের ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতাধিক শিক্ষার্থী। অনুষ্ঠিত হয় ব্লু বার্ড স্কুল প্রাঙ্গণে। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভৈরব বন্ধুসভার উপদেষ্টা নূরে লাইলা, সুমাইয়া হামিদ, আলাল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক এরফান হোসেনসহ অন্য বন্ধুরা।
সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিস রহমান। তিনি বলেন, ‘ভৈরব বন্ধুসভা বছরব্যাপী নানা ধরনের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে থাকে। গত বছর প্রথমবারের মতো সাধারণ জ্ঞানের আয়োজন করে বেশ সাড়া পেয়েছি, এবার সেই ধারাবাহিকতায় আজকের এই পর্ব।’
এরপর শুরু হয় পরীক্ষা। এক ঘণ্টা পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীরা আবার জড়ো হয় ব্লু বার্ড স্কুলের মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণে। তাদের হাতে দেওয়া হয় ভৈরব বন্ধুসভার কার্যক্রমের আলোকচিত্রের ভাঁজপত্র। বন্ধুসভার কার্যক্রম সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। বেশ কয়েকজন বন্ধুসভা সদস্য ফরম পূরণ করে। গান পরিবেশ করেন বন্ধু মোশারফ রাব্বি।
বন্ধু প্রিয়াংকা বলেন, ‘বন্ধুসভা সৃষ্টিশীল কাজ করে, আমরা বই পড়ার আসর পাঠচক্র করি। প্রতিবছর ঈদে সুবিধাবঞ্চিতদের মুখে হাসি ফোটাই। আমরা বৃক্ষরোপণ করি, প্রতিবছর প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ভালো কাজ করি। বর্তমানে বিতর্ক এবং সাধারণ জ্ঞান আয়োজন চলমান।’
বন্ধু নাহিদ হোসাইন বলেন, ‘গতকাল রাতে আমরা কেউ ঘুমাইনি। একটা টিম মঞ্চে কাজ করেছে, আরেকটা টিম প্রশ্নপত্র ও ভাঁজপত্র সমন্বয় করেছে। আজকের আয়োজনের পূর্ণতা আমাদের পরিশ্রম সফল করেছে।’
ক বিভাগ থেকে চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হয়েছে ব্লু বার্ড স্কুলের আফরিন জাহান, জাহিদ মাহমুদ, মুস্তাফিজুর আরাফাত, নিলয় মোল্লা ও নিশাদ মোল্লা; গাজীপুর শাহীন ক্যাডেট একাডেমির বুশরা বিনতে, মো. রায়হান ও সারা মনি; ভৈরব আইডিয়াল স্কুলের সুমাইয়া আক্তার; এমবিশন পাবলিক স্কুলের ফাতিমা ফিরদাউস, জান্নাতুল ফিরদাউস; বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুলের মারুফ আহমেদ; ভৈরব উদয়ন স্কুলের রাহিল হোসাইন; বাংলাদেশ রেলওয়ে উচ্চবিদ্যালয়ের সাদিয়া আক্তার; ও কালিপুর হাইস্কুলের তানভির আহমেদ।
খ বিভাগ থেকে চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হয়েছে আরাফ চৌধুরী, জান্নাতুল ইসলাম, রেদুয়ান আহমেদ, মিথিলা দাস, জিন্নাত আক্তার, নাফিসা তাবাসসুম, নুসরাত জাহান, ঐশী আক্তার, রুবাইয়াৎ শফিক ও সৃজন আচার্য্য।
উভয় বিভাগের বিজয়ীদের নিয়ে চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজনটির সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি তোফাজ্জল হোসেন।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ভৈরব বন্ধুসভা