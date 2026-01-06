চবি বন্ধুসভার নবগঠিত কমিটির প্রথম সাংগঠনিক সভা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ জানুয়ারি দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘর প্রাঙ্গণে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সাধারণ সম্পাদক জয় প্রকাশ মন্ডলের সঞ্চালনায় পরিচয় পর্বের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। একে একে বন্ধুরা আগামী দিনগুলোর কর্মপরিকল্পনা ও সেই অনুযায়ী করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করেন।
অর্থ সম্পাদক রিপা সাহা বলেন, ‘বন্ধুসভার আজকের মিটিংয়ে কর্মপরিকল্পনা নিয়ে যে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে, তা আমাদের ভবিষ্যৎ কাজকে আরও সুস্পষ্ট করেছে। সবার আন্তরিক অংশগ্রহণ সভাকে সফল করেছে। আজ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্ধুসভার কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে আশা করি।’
কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ রুদ্র বলেন, ‘নতুন পরিকল্পনা হলো নতুন এক সমস্যার সমাধান। আজ প্রথম আলো বন্ধুসভার নতুন বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে যেসব পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, সেগুলো আমরা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের চেষ্টা করব।’
বন্ধু মোতাহার উদ্দিন বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা একটি অরাজনৈতিক ক্রিয়াশীল সংগঠন। ক্যাম্পাসে আসার পর থেকেই এই সংগঠনের বিভিন্ন শিক্ষার্থীবান্ধব কার্যক্রম আমাকে সংগঠনের একজন হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেছে। আমি চাই সংগঠন ও আমার যৌথ পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্রিয়াশীল ও গঠনমূলক কাজ করে ক্যাম্পাস–জীবন অতিবাহিত করতে।’
সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলী আকরাম, বর্তমান কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ইজাজ বিন হোসেন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জয়দেব রায়, অর্থ সম্পাদক রিপা সাহা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সুদীপ চাকমা, ম্যাগাজিন সম্পাদক সাজ্জাদ হোসাইন, বইমেলা সম্পাদক সৌরভ চন্দ্র রায়, কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ রুদ্র, বন্ধু মোতাহার উদ্দিন ও বন্ধু রাহুল হাসান।
সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা