আইইএলটিএস নিয়ে বিশেষায়িত কর্মশালা কাল

আইইএলটিএস নিয়ে বিশেষায়িত কর্মশালা কাল
ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম (আইইএলটিএস) পরীক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর পাশাপাশি প্রস্তুতির উপায় এবং বিদেশে পড়াশোনার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন ও অনুপ্রাণিত করতে প্রথম আলো বন্ধুসভা দিনব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজন করছে। ‘আইইএলটিএস: ইওর গেটওয়ে টু গ্লোবাল এডুকেশন’ শিরোনামে আগামীকাল শুক্রবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হবে।
সকাল নয়টায় কর্মশালা শুরু হয়ে চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। অংশগ্রহণ করবেন সারা দেশের নিবন্ধন করা প্রায় ১০০ বন্ধু।
সকাল ৯টায় শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন। সাড়ে ৯টায় বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক এবং প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক সামছুদ্দোহা সাফায়েতের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালা শুরু হবে।
সকাল ১০টায় শুরু হবে কর্মশালার প্রথম সেশন। শুরুতেই ‘ইন্ট্রুডাকশন টু আইইএলটিএস’ বিষয়ে সেশন নিবেন আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের হেড অব আইইএলটিএস অপারেশনস ইলোরা শাহাব শর্মি। দ্বিতীয় সেশনে আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের সার্টিফায়েড আইইএলটিএস অফিশিয়াল এক্সপার্ট শিওয়া ফরকান কথা বলবেন ‘আইইএলটিএস প্রিপারেশন: লিসেনিং, রিডিং, রাইটিং অ্যান্ড স্পিকিং’ বিষয়ে।
তৃতীয় সেশনে ‘অ্যা সায়েন্টিফিক মেথড টু লার্ন: রিডিং, স্পিকিং অ্যান্ড লিসেনিং’ বিষয়ে বিশেষ সেশন পরিচালনা করবেন শিক্ষা–গবেষক এস এম মাহ-বুব উল আলম। সর্বশেষ ‘স্টাডি এবরড্: অপরচুনিটি অ্যান্ড চ্যালেঞ্জস’ বিষয়ে আলোচনা করবেন আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশের হেড অব সেলস অ্যান্ড অপারেশন আনোয়ার হোসাইন।
আয়োজন সহযোগী হিসেবে থাকছে বাংলা–দেশি ফুডস লিমিটেড ও আইডিপি এডুকেশন বাংলাদেশ।