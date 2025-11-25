খুলনা বন্ধুসভা
নেচেগেয়ে শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদ্যাপন
শীতের সকাল। ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দুর সোনালি আভা। ইট–পাথরের শহর। এরই মধ্যে একক ও দলবদ্ধভাবে জড়ো হতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। কেউ সেলফি তোলায়, কেউ গল্পে মেতে ওঠেন। কেউ আবার আগামীর স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন চিরকুটে। ২২ নভেম্বর সকালে খুলনা জিলা স্কুলের মাঠে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি-প্রথম আলো এইচএসসি জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব অনুষ্ঠানে এভাবেই গান, গল্প আর স্বপ্নের কথায় মেতে ওঠেন শিক্ষার্থীরা।
‘স্বপ্ন থেকে সাফল্যের পথে, একসাথে’ প্রতিপাদ্যে সারা দেশের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে এবারই প্রথম এমন উৎসবের আয়োজন করেছে প্রথম আলো। খুলনায় বিভাগীয় উৎসবে নিবন্ধন করেন প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী।
নির্ধারিত বুথ থেকে ক্রেস্ট, স্ন্যাকস ও ডিজিটাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন শিক্ষার্থীরা। জীবনের লক্ষ্য লেখার বোর্ডে অনেকে লিখছিলেন নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।
সকাল সাড়ে ১০টায় মঞ্চে ওঠেন প্রথম আলো যুব কার্যক্রমের সমন্বয়ক মুনির হাসান। জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল। খুলনা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন।
পর্যায়ক্রমে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আনোয়ারুল কবির, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান মোস্তাফিজুর রহমান, ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. হাবিবুল্লাহ ও প্রভাষক তাসমানিয়া নওরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা ও বিভাগীয় সম্ভাবনার কথা জানান।
এরপর মঞ্চে এসে অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেন সাহিত্যিক সাদাত হোসাইন, আয়রনম্যানখ্যাত মোহাম্মদ শামসুজ্জামান আরাফাত, সৃজনশীলতা ও উদ্যোগ নিয়ে কথা বলেন ‘যুক্ত ডিজিটালের’ প্রতিষ্ঠাতা আবু আশরাফ মাসনুন ও কুয়েটের অধ্যাপক হেলাল-আন-নাহিয়ান। শিক্ষার্থীদের নিয়ে মজার গেম পরিচালনা করেন সঞ্চালক মুনির হাসান।
প্রথম পর্বের মাঝামাঝি সময়ে মঞ্চে আসেন গীতিকার কবির বকুল ও অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। দ্বিতীয় পর্বে কবির বকুলের সঙ্গে মঞ্চে আসেন সংগীতশিল্পী পারশা মাহজাবীন, রকস্টার মিথুন রায়, এবং জনপ্রিয় ব্যান্ডদল ‘অড সিগনেচার’। পুরো সময়টা মাতিয়ে রাখেন এই তারকারা।
এমন আয়োজনে অংশ নিতে পেরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উচ্ছ্বাস। জিপিএ-৫ পাওয়া তাবাচ্ছুম বলেন, ‘অনেক আনন্দ করেছি। আনন্দের ফাঁকে ফাঁকে জীবনের লক্ষ্যের কথা শুনেছি। বিশ্ববিদ্যালয় না গিয়েও যেন বক্তাদের কথার মধ্যে ভার্সিটি থেকে ঘুরে এসেছি।’
অনুষ্ঠানস্থলে বসানো হয় ফটো বুথ, ৩৬০ ডিগ্রি সেলফি বুথ। প্রথম আলোর স্টলে সাধারণ জ্ঞান নিয়ে ছিল কুইজ। দক্ষতা নিয়ে ছিল প্রতীকী ভোট। কুইজে অংশ নিয়ে অনেকে পুরস্কার জেতেন। অনুষ্ঠানস্থলে প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করে রেড ক্রিসেন্ট খুলনা সিটি ইউনিট। এ ছাড়া ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি ও প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির স্টলে ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। সার্বিক সহযোগিতায় ছিল খুলনা বন্ধুসভা।
সাংগঠনিক সম্পাদক, খুলনা বন্ধুসভা