মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা
শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিতে সচেতন করতে ‘প্রটেক্ট টাচ’ কর্মসূচি
শিশুরা সব সময় নিরাপদ ও ভরসার জায়গা খোঁজে। কিন্তু অনেক সময় তারা না বুঝেই নানা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। এ জন্য ছোটবেলা থেকেই তাদের শেখানো জরুরি—কোনটি ‘গুড টাচ’ আর কোনটি ‘ব্যাড টাচ’।
এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিশুদের মধ্যে সচেতনতা ছড়াতে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা আয়োজন করেছে ‘প্রটেক্ট টাচ’ কর্মসূচি। ১৭ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় নগরীর শিবগঞ্জের সাদিপুর এলাকায় সৈয়দ হাতিম আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শিশুদের সহজ ভাষায় বিষয়গুলো বোঝান বন্ধু সামিহা তাহসিন ও সৈয়দা তামান্না ইসলাম। তাঁরা শিশুদের সহজভাবে বিষয়গুলো বোঝানোর পাশাপাশি আত্মরক্ষার উপায় নিয়েও দিকনির্দেশনা দেন।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক ছন্দা রায় বলেন, ‘বর্তমান সময়ে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এ ধরনের সচেতনতা অপরিহার্য। মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার এই উদ্যোগ প্রশংসার যোগ্য।’
বন্ধুসভার সভাপতি মেহেদী হাসান বলেন, ‘বন্ধুসভার মূল লক্ষ্যই হলো সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা রক্ষায় আমরা সব সময়ই কাজ করতে আগ্রহী।’
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক লিমা তালুকদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুস্মিতা প্রজ্ঞা, দপ্তর সম্পাদক শারমিন লিপি, সাংগঠনিক সম্পাদক উদয় সরকার, কার্যনির্বাহী সদস্য নাজমিন স্নেহা, রকি আহমেদসহ অন্য বন্ধুরা। শেষে শিক্ষার্থীদের উপহার দেওয়া হয়।