চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার কবিতা ও গানের আসর
কবিতা আবৃত্তি ও গানের আসর করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ২৩ আগস্ট বিকেলে জেলা শহরের শহীদ সাটু হল মার্কেটে বন্ধুসভা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের ‘কবর’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন সহসভাপতি ফারহা উলফাৎ রহমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বঙ্গমাতা’ কবিতা আবৃত্তি করেন দপ্তর সম্পাদক আসেফ উৎস। এ ছাড়া আবৃত্তি করেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক ফাতেমা খাতুন। গান পরিবেশন করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান ও বন্ধু রামিজ আহমেদ।
সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন বলেন, ‘সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশ ও তরুণদের মননশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই নিয়মিত এ ধরনের আড্ডার আয়োজন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, বন্ধু মুশফিক মাহাদীসহ অন্যরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা