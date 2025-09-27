বরিশাল বন্ধুসভা
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান
বরিশাল বন্ধুসভার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর বরিশাল সরকারি শিশু পরিবার প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় শতাধিক ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেন বন্ধুরা।
উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তর বরিশালের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ পারভেজ। তিনি বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা আমার পছন্দের একটি সংগঠন। তাদের সব মহৎ উদ্যোগ ও ভালো কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে পেরে গর্বিত মনে করি। বরিশাল বন্ধুসভার এই উদ্যোগ ও ভালো কাজ ছড়িয়ে পড়ুক সমাজের প্রতিটি জায়গায় ও মানুষের মধ্যে।’
সমাজসেবা অধিদপ্তর বরিশালের উপ-তত্ত্বাবধক মোসা. ফারজান বলেন, ‘বরিশাল বন্ধুসভার বন্ধুদের এই কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়। এমন উদ্যোগের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বন্ধুসভার সভাপতি নাইম ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ওমানা এ্যানজেলিন, সহসভাপতি নাঈমা রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাইমুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, অর্থ সম্পাদক মো. সফিউল্লাহ, বন্ধু মো. সিফাতসহ অন্যরা।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল বন্ধুসভা