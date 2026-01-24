রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ
শীতার্ত মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে উষ্ণতার বার্তা পৌঁছে দিতে সহমর্মিতায় শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ২১ ও ২২ জানুয়ারি রাতে রাজশাহী রেলস্টেশন, নিউমার্কেট, সাহেব বাজার, তালাইমারী ও স্টেশন বাজার (রাবি) এলাকার বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে বন্ধুরা শীতার্ত মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেন।
এ বিষয়ে সভাপতি সুইটি রাণী বলেন, ‘ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল—গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল। অর্থাৎ আমাদের এই ছোট ছোট প্রচেষ্টা শীতার্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছে।’
বন্ধুরা জানান, ভবিষ্যতেও সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এ ধরনের কল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক বাঁধন রায়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্রাবন্তী সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক নাসিফ খান চৌধুরী, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মুয়াজ্জিন হোসাইন, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক বায়েজীদ হায়দার, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক রায়হান–আর–রাফি, ম্যাগাজিন সম্পাদক জুবায়ের ফাহিম হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য জয়নাল হোসেন, বন্ধু সাফি, সোহান, সাজ্জাদসহ অন্যরা।
সভাপতি, রাবি বন্ধুসভা