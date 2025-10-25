কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাঙামাটি বন্ধুসভার উদ্যোগ

একটি ভালো কাজ
কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাঙামাটি বন্ধুসভার উদ্যোগ
শারীরিক স্বাস্থ্যের মতো মানসিক স্বাস্থ্যও আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিশুদের মানসিক সুস্থতা সঠিকভাবে বিকাশ ঘটলে তারা আত্মবিশ্বাসী, সুখী ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হয়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকেই নিজের অনুভূতিগুলোকে চিনতে শেখা এবং সেগুলো সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’–এর অংশ হিসেবে কিশোরী মেয়েদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করেছে রাঙামাটি বন্ধুসভা। ২৪ অক্টোবর সকালে রাঙামাটির রাঙাপানি এলাকার যোগেন্দ্র দেওয়ান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল—মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মেয়েদের নিজেদের অনুভূতি সঠিকভাবে প্রকাশে উৎসাহিত করা। ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের একটি সৃজনশীল কার্যক্রমে যুক্ত করা হয়। তাদের ছোট স্টিকি নোটে নিজেদের পছন্দের গাছের নাম এবং কেন সেই গাছ পছন্দ সেটি লিখতে বলা হয়। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের অনুভূতি ও ইতিবাচক চিন্তা প্রকাশের সুযোগ পায়।
মেয়েদের জানানো হয়, মানসিকভাবে খারাপ লাগলে বাবা-মা, বন্ধু বা শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত জরুরি। আঁকাআঁকি, রং করা, গান শোনা, বই পড়া প্রভৃতি সৃজনশীল কাজে যুক্ত থাকলে মন ভালো থাকে। এ বিষয়ে পরামর্শ দেন রাঙামাটি বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক পূর্ণা চাকমা।
সভাপতি রুনি চাকমা বলেন, ‘মানসিক স্বাস্থ্যকে অবহেলা করা যায় না। নিজেদের মনের যত্ন নেওয়াও ভালো থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।’
কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাঙামাটি বন্ধুসভার অর্থ সম্পাদক বাবুল মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক পূর্ণা চাকমা, সভাপতি রুনি চাকমা, কার্যনির্বাহী সদস্য জয়া চাকমা এবং উপদেষ্টা মিতু চাকমা।
সভাপতি, রাঙামাটি বন্ধুসভা