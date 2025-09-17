সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প ‘আমার আছে জল’

সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প ‘আমার আছে জল’
হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ‘আমার আছে জল’ নিয়ে পাঠচক্র করে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। ১৩ সেপ্টেম্বর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি সেন্টার ভবনের ১০২ নম্বর কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বন্ধু জোনাকি আক্তারের সঞ্চালনায় নতুন বন্ধু নোশিন নাওয়ার বইটির কাহিনি ও মূল বার্তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। নোশিন নাওয়ার বলেন, ‘উপন্যাসে চরিত্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন ও অনুভূতির অনিশ্চয়তা পাঠকের কাছে একে অনন্য করে তোলে।’
চৌদ্দ বছরের কিশোরী দিলু ও তার বড় বোন নিশাতকে কেন্দ্র করে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে। দিলুর বয়সের কারণে আবেগপ্রবণতা ও তার দুঃসম্পর্কের ভাই জামিলের প্রতি অনুরাগ নিশাতের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। তবে এ বিরক্তি নিশাতের দিলুর প্রতি ভালোবাসারও বহিঃপ্রকাশ। ঘটনাচক্রে দিলু জানতে পারে জামিল ভাইকে তার বোন নিশাতও ভালোবেসেছে। বিষয়টি জানার পর বয়ঃসন্ধিতে থাকা দিলু নিজেকেই সমস্যা মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত বোনের ভালোর কথা ভেবে আত্মহত্যা করে। এভাবেই উপন্যাসটি শেষ হয়।
এখানে দিলুর মৃত্যু ছাড়াও ওসমান সাহেবের মেয়ের প্রতি অন্য রকম ভালোবাসা, বাঙালি মায়ের চিরাচরিত রূপ হিসেবে ফুটে ওঠে খুঁতখুঁতে স্বভাবের রেহানা। উদাসীন সাব্বিরের উপস্থিতি উপন্যাসকে সব বয়সের পাঠকের কাছেই গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে।