কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা
কেরানীগঞ্জে বজ্রপাত প্রতিরোধে শতাধিক তালগাছ রোপণ
বজ্রপাত প্রতিরোধ ও পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্য নিয়ে কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা শতাধিক তালগাছের চারা রোপণ করেছে। ৭ আগস্ট দিনব্যাপী কেরানীগঞ্জের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসসংলগ্ন সড়ক, রাজেন্দ্রপুর, মলানীশপাড়া এবং কোন্ডা ইউনিয়নের মোল্লাবাজার সড়কে তালগাছের চারা রোপণ করা হয়।
মলানীশপাড়া এলাকার বাসিন্দা মো. আমান বলেন, ‘তালগাছ বজ্রপাত প্রতিরোধে কার্যকর। বন্ধুসভার এ উদ্যোগে আমরা উপকৃত হব।’
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস সড়ক এলাকার বাসিন্দা কবিতা রানী বলেন, ‘এর আগে আমাদের এলাকায় কোনো সংগঠন এভাবে সড়কে গাছ লাগায়নি। প্রথম আলো বন্ধুসভার এ উদ্যোগে আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।’
মোল্লাবাজার এলাকার বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এভাবে যদি প্রতিটি এলাকা গাছপালাসমৃদ্ধ হয়, তাহলে আমাদের সন্তানদের জন্য একটা নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব। বন্ধুসভাকে এমন ভালো কাজে এগিয়ে আসার জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই।’
কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার অর্থ সম্পাদক শাহানাজ শানু বলেন, ‘তালগাছের চারা রোপণের পর গাছের চারপাশে খুঁটি বসিয়ে জাল দিয়ে ঘিরে দিয়েছি। যেন গাছগুলো নিরাপদে বড় হতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, এই গাছগুলো একদিন বড় হয়ে মানুষকে ছায়া দেবে, পরিবেশের উপকার করবে, আর এর ফল মানুষ ভোগ করতে পারবে। তখনই আমাদের এই পরিশ্রম ও উদ্যোগ সফল হবে।’
চারা রোপণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক জুয়েল মোল্লা, বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের ত্রাণ ও দুর্যোগবিষয়ক সম্পাদক সায়মন চৌধুরী, কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার সহসভাপতি তাসনিম খান প্রমুখ।