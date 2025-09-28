মানুষের অস্তিত্বের লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি ‘জলকপোত’

ড্যাফোডিল বন্ধুসভা
মানুষের অস্তিত্বের লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি ‘জলকপোত’
বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে সাজেদুল ইসলাম একজন আলোচিত লেখক। গদ্য ও চিন্তামূলক রচনায় তাঁর নিজস্ব স্বর রয়েছে। তাঁর লেখায় যেমন বিপ্লবের আহ্বান আছে, তেমনি আছে মানুষের প্রত্যাবর্তনের কাহিনি। তাঁর উপন্যাস ‘জলকপোত’-এ উঠে এসেছে, একদল মানুষ প্রাণভয় উপেক্ষা করে রাষ্ট্রশক্তির চোখে চোখ রেখে কথা বলে এবং ভাবতে শেখে যে যূথবদ্ধ হয়েই বাঁচতে হবে।
সাজেদুল ইসলামের ‘জলকপোত’ উপন্যাসটি নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে ড্যাফোডিল বন্ধুসভা। ২১ সেপ্টেম্বর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির জসিমউদ্দীন পার্কে এটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিয়া রহমান।
পাঠ আলোচনায় সামিয়া রহমান বলেন, ‘“জলকপোত” মূলত একজন নারীর গল্প, কিন্তু তাঁর ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে এক দম্পতির সংগ্রামী ও সাহসী জীবনযাত্রা। এই নারী কেবল প্রেমিকাই নন, তিনি প্রতিশোধপ্রবণও। জীবনের নানা দুঃখ-কষ্ট, অপমান ও অবিচার তাঁকে একদিকে কোমল প্রেমময়ী করেছে, অন্যদিকে প্রতিরোধের আগুনে কঠিন করেছে। তাঁর চোখে ভাসে ভালোবাসার কোমলতা, আবার জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের শিখা। তাঁর সঙ্গীরা কখনো দ্বিধায় পড়ে, আবার কখনো দৃঢ় সংকল্পে অটল থাকে। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতই উপন্যাসের প্রাণশক্তি।’
আলোচনায় আরও উঠে আসে, গল্পের বড় অংশ জড়িয়ে আছে বর্ষাকালের প্রেক্ষাপটে নদীর ঢেউ, নৌকা, মাঝি আর প্রকৃতির সান্নিধ্য। গ্রাম, কৃষক, ধানের ক্ষেত, পেয়ারাবাগান সবকিছুই এখানে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সামিয়া রহমান বলেন, ‘“জলকপোত” কেবল প্রেম কিংবা সংগ্রামের গল্প নয়; এটি মানুষের অস্তিত্বের লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি। চরিত্ররা হয়ে ওঠে দৃঢ়চেতা, গভীর চিন্তাশীল এবং অদম্য শক্তিসম্পন্ন। তাদের এই সংগ্রাম ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গল্প এমন এক বাস্তবতার সামনে দাঁড়ায়, যা পাঠককে ভাবায়, আলোড়িত করে এবং সত্যের গভীরে প্রবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করে।’
পাঠচক্রে সভাপতি নাজমুল হাসান দৃঢ়ভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যকরী পাঠচক্র চলমান থাকবে। শুধু সাহিত্য নয়, ইতিহাস, বিজ্ঞান কিংবা সমাজতত্ত্ব—বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বই নিয়ে আলোচনা হবে। এতে সদস্যদের চিন্তাশক্তি যেমন বাড়বে, তেমনি তাদের মধ্যে লেখালেখির আগ্রহও গড়ে উঠবে।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক জাকিয়া লিমা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক ভূষণ শাহা ও অদ্বিত আল নাফিউ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাদমান হোসেন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মুসাব্বির সাকির, সাংস্কৃতিক সম্পাদক তানহা তাসনিম, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক রিজভী আমিন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদক মুস্তফা মাহফুজ, কার্যনির্বাহী সদস্য আবিদুল ইসলাম, রুবাইয়া আক্তারসহ অন্য বন্ধুরা।
