গাছের চারা রোপণ করলেন হাবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধুরা
‘বৃক্ষ শুধু রোপণ নয়, যত্ন নিয়ে বাঁচাতে হয়’ প্রতিপাদ্যে বৃক্ষরোপণ করেছে হাবিপ্রবি বন্ধুসভা। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ৪ অক্টোবর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
কর্মসূচির আওতায় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রোপণ করা হয় নানা প্রজাতির গাছের চারা। চারার স্থান নির্বাচন ও ক্রয় থেকে শুরু করে রোপণ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াতেই বন্ধুসভার সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।
বন্ধুরা জানান, সারা দিনের ব্যস্ততার মধ্যে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটানো এ সময় বন্ধুদের কাছে এক আনন্দঘন অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়। পরিবেশবান্ধব এই উদ্যোগকে দারুণভাবে উপভোগ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতেও এমন সামাজিক ও পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।
সভাপতি, হাবিপ্রবি বন্ধুসভা