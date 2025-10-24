সুরের লড়াইয়ে সেরার খোঁজে

বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা ২০২৫
সুরের লড়াইয়ে সেরার খোঁজে
অপেক্ষার পালা শেষ। এক দিন পরই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইউসিবি নিবেদিত বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর চূড়ান্ত পর্ব। আগামীকাল শনিবার প্রথম আলোর ডিজিটাল স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হবে এই আয়োজন।
চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেবেন সেরা দশ প্রতিযোগী। তাঁরা হলেন—দিনাজপুরের অপূর্ব রায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজওয়ানুল কবির তালুকদার, নোয়াখালীর সিমান্ত কুরী বিজয় ও প্রান্ত চন্দ্র শীল, সিরাজগঞ্জের দূর্জয় কুমার সরকার, সাভারের সরকার একান্ত ঐতিহ্য, রাজশাহীর নাহিদ হাসান, চট্টগ্রামের দেবমিতা নন্দী এবং জামালপুর বন্ধুসভার সাদিকুর রহমান।
বিচারক হিসেবে থাকবেন শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটির চারুকলা ও অভিনয় শিল্প অনুষদের ডিন এবং সংগীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক, কণ্ঠশিল্পী প্রদীপ কুমার নন্দী, চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ-২০০৮ বিজয়ী কণ্ঠশিল্পী জানিতা আহমেদ ঝিলিক এবং চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী কণ্ঠশিল্পী সিঁথি সাহা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী সভাপতি এবং দেশবরেণ্য উপস্থাপক মৌসুমী মৌ। এর আগে আজ শুক্রবার সেরা দশ শিল্পীকে নিয়ে বন্ধুসভা কক্ষে একটি বিশেষ গ্রুমিং সেশন আয়োজন করা হচ্ছে।
চূড়ান্ত পর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগী, বিচারক ও কলাকুশলী ব্যতীত অন্য কোনো দর্শক উপস্থিত থাকতে পারবেন না। প্র্যাকটিস সেশন শেষে নির্দিষ্ট সময়ে বিচারকদের সামনে সব প্রতিযোগী ধারাবাহিকভাবে তাঁদের গান গেয়ে শোনাবেন। পুরো অনুষ্ঠান রেকর্ড করে পরবর্তী সময়ে প্রথম আলো ও বন্ধুসভার ফেসবুক-ইউটিউবসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা হবে। এই আয়োজনের পৃষ্ঠপোষকতা করছে বেসরকারি ব্যাংক ইউসিবি।
প্রথমবারের মতো সারা দেশের বন্ধুদের নিয়ে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতা ব্যাপক সাড়া ফেলে। প্রথম ধাপে প্রায় ১০০ প্রতিযোগী খালি গলায় গান রেকর্ড করে পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে নির্বাচিত ৩০ জন দ্বিতীয় ধাপে বাদ্যযন্ত্রসহ গান রেকর্ড করে পাঠান। যাচাই–বাছাই শেষে তৃতীয় ধাপের জন্য নির্বাচিত হন ১৬ জন প্রতিযোগী। আগের দুই পর্বে তাঁদের পাঠানো গানের ধরন বা জনরার বদলে এই পর্বে ভিন্ন জনরার গান বাদ্যযন্ত্রসহ গেয়ে পাঠানোর চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়। কে কোন গান গাইবেন, বিচারকেরাই সেটি নির্ধারণ করে দেন। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে তাঁদের মধ্য থেকে চূড়ান্ত পর্বের জন্য ১০ জনকে নির্বাচিত করা হয়।
গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে বিচারকদের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত পর্বের বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। সুর, তাল, লয়, উপস্থাপনা, উচ্চারণ, কণ্ঠ, নিজ গায়কির বাইরে ভিন্ন ধারার গানে কে কতটা পারদর্শী—এসব বিবেচনায় নিয়ে সেরা দশ নির্বাচন করেন বিচারকেরা। প্রাথমিক তিন পর্বে বিচারক হিসেবে ছিলেন শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটির চারুকলা ও অভিনয় শিল্প অনুষদের ডিন এবং সংগীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক, কণ্ঠশিল্পী প্রদীপ কুমার নন্দী, চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ-২০০৮ বিজয়ী কণ্ঠশিল্পী জানিতা আহমেদ ঝিলিক, ছায়ানট শিল্পী ও ছায়াবীথি সংগীত প্রশিক্ষক তাপসী রায়, বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. পৌলমী অদিতি, কার্যনির্বাহী সদস্য সংগীতশিল্পী হৃদয় সৈকত।
বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিকের সার্বিক নির্দেশনায় বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা ২০২৫ বাস্তবায়নে যুক্ত আছেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. পৌলমী অদিতি, কার্যনির্বাহী সদস্য সংগীতশিল্পী হৃদয় সৈকত, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক অনিক সরকার ও দপ্তর সম্পাদক মেঘা খেতান। পুরো আয়োজনে উপদেষ্টা হিসেবে আছেন জাতীয় পর্ষদের সহসভাপতি মাহবুব পারভেজ। এ ছাড়া চূড়ান্ত পর্বের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন প্রথম আলোর হেড অব কালচারাল প্রোগ্রাম এবং একাধিকবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী গীতিকার কবির বকুল।
চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী তিনজনকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ছাড়া সেরা ১০ জনের জন্যও থাকবে বিশেষ পুরস্কার।