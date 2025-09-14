শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
নারীমুক্তি সংগ্রামের আলোকধারা ‘অবরোধবাসিনী’
‘অবরোধবাসিনী’ বেগম রোকেয়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ১৯ শতকের শেষ ও ২০ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষে পুরুষশাসিত সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুসলমান নারী সমাজের সুপ্তজীবনের মরণকূপের মূল্যায়ন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, পশ্চাৎপদতা, অবরুদ্ধ দুর্বহ জীবন ও অধিকারহীনতাকে বিচার করা হয়েছে পুরুষের নিদারুণ স্বার্থপরতা, আধিপত্যকামী মানসিকতার প্রেক্ষাপটে। বহু ঘটনার মাধ্যমে লেখক অবরোধবাসিনীদের জীবনের চিত্রাঙ্কন করেছেন।
পর্দাপ্রথার নামে তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে নারীদের কীভাবে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল, তারই পরিচয় পাওয়া যায় ‘অবরোধবাসিনী’ গ্রন্থে। নারী সমাজের আলোকবর্তিকা বেগম রোকেয়া নারীমুক্তির সাধক ছিলেন।
৫ সেপ্টেম্বর বইটি নিয়ে পাঠচক্র করে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ইউসিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্র সঞ্চালনা করেন সভাপতি শাফিনুর ইসলাম।
বেগম রোকেয়ার ‘অবরোধবাসিনী’ গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন প্রচার সম্পাদক সাবিনা আক্তার ও বন্ধু জান্নাতুল হিরা।