এআই হতে পারে কর্মক্ষেত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের সহায়ক

এআই হতে পারে কর্মক্ষেত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের সহায়ক
আধুনিক বিশ্বের পরিবর্তিত কর্মবাজারে তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে ঢাকার বনফুল আদিবাসী গ্রিনহার্ট কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘তারুণ্যের পৃথিবী’ পঞ্চম পর্ব। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ও প্রথম আলোর যৌথ উদ্যোগে ২৬ অক্টোবর এটি অনুষ্ঠিত হয়।
স্বাগত বক্তব্যে বনফুল আদিবাসী গ্রিনহার্ট কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ভেন. প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো বলেন, সুন্দর পৃথিবীর জন্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার জরুরি। তরুণদের আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারই সমাজে শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনবে। তরুণদের জন্য এমন সময়োপযোগী আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।
বনফুল আদিবাসী গ্রিনহার্ট কলেজের রেক্টর প্রফেসর তরুণ কান্তি বড়ুয়া প্রথম আলো ও স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান। কলেজের অধ্যক্ষ সঞ্জয় কুমার ধর বলেন, ‘আমাদের প্রতিষ্ঠানে এমন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। শিক্ষার্থীরা এ আয়োজন থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা পেয়েছে।’
অনুষ্ঠানে ‘এআই ফর ইয়ুথ’ শীর্ষক মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক। তিনি বলেন, এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সময়ের আলোচিত বিষয়। তরুণদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, এআই ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করবে। তবে এই ভীতি না রেখে এআই ব্যবহারের সঠিক নিয়ম শেখার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। তিনি তরুণদের এআই ব্যবহারের সময় ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি শেয়ার না করার পরামর্শ দেন। জানান, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশেও এআই বিষয়টি পৃথক পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
আরও বক্তব্য দেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ফার্মেসি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফাতেমা তাবাসসুম, সহকারী রেজিস্ট্রার (অ্যাডমিশন অফিস) কাজী আয়েশা শরমিন ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি জাকিউর রহমান। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান প্রদীপ্ত মোবারক।
আলোচনা শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পাঁচ শিক্ষার্থীর হাতে প্রথমা প্রকাশনের বই তুলে দেওয়া হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম।