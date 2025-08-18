কার্যক্রম

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

‘শিক্ষকেরা সমাজের আদর্শ, জ্ঞানের বার্তাবাহক’

লেখা:
মোহাম্মদ খালিদ হাসান
আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫ উপলক্ষে ময়মনসিংহে সুধী সমাবেশছবি: বন্ধুসভা

‘সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে শিক্ষার্থীদের ছেড়ে দিন। শিক্ষার্থীদের ১০০ পেতে হবে এমন নয়, মানবিক বিকাশ ঘটতে দিন। বর্তমানে শিক্ষকেরা মবের প্রতি খুবই ভীত। চেয়ার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আরও কত কী! শিক্ষকদের সম্মান দিন, দিতেই হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছেড়ে দিন, সন্তানকে মানবিক মানুষ বানাতে গুরুত্ব দিন। শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেন আমরা আদর্শ জাতি গঠন করতে পারি, সে জন্য শিক্ষকদের আদর্শবান হতেই হবে। তা না হলে এ পেশায় আসার দরকার নেই।’

আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫ উপলক্ষে ময়মনসিংহে সুধী সমাবেশে কথাগুলো বলেন মুসলিম বালিকা উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ লে. কর্নেল অধ্যাপক শাহাব উদ্দিন। ১২ আগস্ট বিকেলে নগরীর ছোটবাজার এলাকার আইপিডিসি ফাইন্যান্স কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলে সমাবেশ। ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সার্বিক সহযোগিতায় এতে শতাধিক শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ীসহ নানা শ্রেণি-পেশার সুধীজন অংশ নেন।

স্বাগত বক্তব্যে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান মনন ও জীবন গঠনে বিশেষভাবে অবদান রাখা স্কুলশিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আইপিডিসির ময়মনসিংহ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক পারভেজ কবীর ও আইপিডিসি ফাইন্যান্স ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত সুধী সমাজকে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে ‘আখতার স্যার’ ও ‘মজুমদার স্যার’ শিরোনামে দুটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়। শিক্ষকদের প্রতি সম্মাননা জানানো ভিডিও চিত্র দেখে উপস্থিত সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। এ সময় সুধী সমাবেশে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের সম্মান জানান অতিথিরা।

প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা পাওয়া বিদ্যাময়ী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসিমা আক্তার বলেন, সৃষ্টিকর্তাই জ্ঞানের উৎস। যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ মানবিক, ন্যায় ও সাম্যের শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষকেরা সমাজের আদর্শ, জ্ঞানের বার্তাবাহক।

ময়মনসিংহ কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ এখলাস উদ্দিন খান বলেন, প্রথম আলো শুধু পাঠকদের জন্য খবর প্রকাশ করেই বসে থাকে না; জাতি গঠন, মানবিক কাজ, দেশপ্রেমে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করাসহ নানা কাজে নিজেদের আলো ছড়াচ্ছে। সবচেয়ে ভালো উদ্যোগ প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা। দেশের প্রত্যেক শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের কাছে প্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠুক।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ মুঈন উদ্দিন, কবি ও নাট্যকার ফরিদ আহমদ, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক ও শিক্ষক স্বপন ধর, সুজনের মহানগর শাখার সহসভাপতি তৌহিদুজ্জামান ছোটন, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ মো. শওকত হোসেন, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শফিক উল্লাহ, প্রিমিয়ার আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক চান মিঞা, ময়মনসিংহ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শফিকুল হায়দার, ভালুকা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা আলী ইউসুফ, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের সাবেক শিক্ষক তাপস মজুমদার, বয়রা ছালাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বিলকিছ আক্তার, সংস্কৃতিকর্মী শামীম আশরাফ প্রমুখ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা সাদিকুল ইসলাম, সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, বন্ধু উজ্জল, মামুনসহ অন্য বন্ধুরা।

সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

