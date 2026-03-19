‘বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র’ নিয়ে ভৈরব বন্ধুসভার পাঠচক্র

‘বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র’ নিয়ে ভৈরব বন্ধুসভার পাঠচক্র
বন্ধুসভা মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষের সম্মিলিত হওয়ার, নিজেদের গড়ে তোলার এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করার একটি মঞ্চ— ভৈরব বন্ধুসভার ২০২তম পাঠের আসরে উঠে আসে এ কথাগুলো।
১৪ মার্চ বেলা ১১টায় প্রথম আলো ভৈরব অফিসে অনুষ্ঠিত হয় এই পাঠচক্রের আসর। বিষয় ছিল ‘বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র’। পাঠচক্রটি সঞ্চালনা করেন পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মহিমা মেধা।
আলোচনায় অংশ নেন সাধারণ সম্পাদক আনাস খান, সভাপতি জান্নাতুল মিশু ও উপদেষ্টা সুমন মোল্লা। সুমন মোল্লা বলেন, ‘পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র যেমন নিয়ম মেনে চলে, তেমনি সংগঠনও চলে গঠনতন্ত্র অনুসারে।’
আলোচনায় উঠে আসে বন্ধুসভার গঠনতন্ত্রের মূল বিষয়বস্তু—সংগঠনের পরিচয় ও মূলনীতি, কাঠামো ও নিয়মশৃঙ্খলা, কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বন্ধুদের করণীয় ও আচরণবিধি।
দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস রাখা, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ ধারণ করাই বন্ধুসভার গঠনতন্ত্রের অন্যতম মূলনীতি। পাঁচটি অনুচ্ছেদে গঠিত এই গঠনতন্ত্র অত্যন্ত সুসংগত ও সহজবোধ্য।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোশারফ রাব্বি, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক সানজিদা ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আফিফুল ইসলাম, বইমেলা সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক স্নেহা আলম, বন্ধু অনুপম, হাবিবুল্লাহ, সামির, উদয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, ভৈরব বন্ধুসভা