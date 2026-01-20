আহমদ ছফার ‘অলাতচক্র’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর

জামালপুর বন্ধুসভা
আহমদ ছফার ‘অলাতচক্র’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর
প্রখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ আহমদ ছফার গ্রন্থ ‘অলাতচক্র’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে জামালপুর বন্ধুসভা। ৯ জানুয়ারি বিকেলে আশেক মাহমুদ কলেজের পুকুরপাড়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে ‘অলাতচক্র’ গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলী, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
আলোচকেরা বলেন, আহমদ ছফার ‘অলাতচক্র’ বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জটিল সম্পর্ক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সাহসী ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসটি কেবল একটি কাহিনিনির্ভর রচনা নয়; বরং এটি ক্ষমতা, রাজনৈতিক বাস্তবতা, নৈতিক সংকট এবং মানুষের অন্তর্গত দ্বন্দ্বকে গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
পাঠচক্রে আহমদ ছফার চিন্তাধারা ও লেখনীর বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা হয়। বক্তারা বলেন, তিনি ছিলেন আপসহীন ও প্রতিবাদী চিন্তার প্রতীক। তাঁর লেখায় রয়েছে নির্মোহ সত্য উচ্চারণ এবং সমাজ পরিবর্তনের তাগিদ। ‘অলাতচক্র’ সেই চিন্তারই একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক দলিল, যা পাঠককে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।
বন্ধুরা বলেন, বছরের প্রথম পাঠচক্র হিসেবে এই আয়োজন নতুন উদ্যম ও প্রেরণা জুগিয়েছে। নিয়মিত পাঠচক্র তরুণদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি যুক্তিবোধ, সমালোচনামূলক চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক নুসরাত শৈলী জানান, বছরজুড়ে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তামূলক গ্রন্থ নিয়ে ধারাবাহিক পাঠচক্র ও আলোচনা সভার আয়োজন অব্যাহত থাকবে।
সহসাংগঠনিক সম্পাদক, জামালপুর বন্ধুসভা