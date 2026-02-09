রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থ ‘ভবঘুরে শাস্ত্র’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা
রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থ ‘ভবঘুরে শাস্ত্র’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর
‘ভবঘুরে শাস্ত্র’ রাহুল সাংকৃত্যায়নের লেখা একটি ভ্রমণভিত্তিক ও আত্মজৈবনিক গ্রন্থ। ৭ ফেব্রুয়ারি বইটি নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা। বিকেলে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বইটিতে লেখক একজন ভবঘুরে মানুষের জীবনদর্শন, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর সময় তিনি যে সমাজ, সংস্কৃতি, মানুষ ও বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন, সেগুলোর বর্ণনা স্থান পেয়েছে। শুধু ভ্রমণের কাহিনি নয় বরং জ্ঞান অন্বেষণ, মুক্তচিন্তা ও মানবসভ্যতা সম্পর্কে লেখকের গভীর উপলব্ধিও এতে প্রকাশ পেয়েছে। ‘ভবঘুরে শাস্ত্র’ পাঠককে স্থির জীবনের গণ্ডি ভেঙে নতুনকে জানার ও বোঝার আগ্রহ জাগায়।
সহসভাপতি আবিদা সুলতানার সঞ্চালনায় বই নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধুরা। উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাদনান হোসেন, দপ্তর সম্পাদক রাতিফুল ইসলাম, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক ইয়ামিন হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য সাজীম ইসলাম, মোবারক হোসেনসহ অন্য বন্ধুরা।
বইমেলা সম্পাদক, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা