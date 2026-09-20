যশোর বন্ধুসভা
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জীবন ও সমাজে কাজে লাগাতে হবে
ভুটান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা নিয়ে বিশেষ সভার আয়োজন করেছে যশোর বন্ধুসভা। ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে প্রথম আলো যশোর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচক হিসেবে ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও প্রথম আলোর প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম। তিনি সম্প্রতি ভুটান ভ্রমণ করে এসেছেন। আলোচনায় সেই অভিজ্ঞতাই তিনি তুলে ধরেন।
মনিরুল ইসলামের আলোচনায় উঠে আসে, ভুটান কীভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখছে এবং জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। তিনি জানান, দেশটি জিএনএইচ বা মোট জাতীয় সুখদর্শনের সঙ্গে প্রকৃতির মিতালি, যেখানে গাছ কাটা বা পরিবেশ নষ্ট করা আইন ও বিশ্বাসের বিরোধী। ভুটানের ৬০ ভাগের বেশি অংশজুড়ে রয়েছে ঘন ও চিরহরিৎ বনজঙ্গল। সেখানে রয়েছে হিমালয়ের দুর্লভ প্রজাতির পাখি ও উদ্ভিদের সমাহার। মাদকের বিরুদ্ধে ভুটানের কঠোর অবস্থান এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য রয়েছে।
সভাপতি লাকী রানী বলেন, ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শুধু গল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে কীভাবে নিজেদের জীবন ও সমাজে কাজে লাগানো যায়, সেটাই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রাইয়াদ ফেরদৌস, যুগ্ম সম্পাদক ফয়সাল হোসেন, সহসভাপতি মনিরা খাতুন, অর্থ সম্পাদক রিফাত আহমেদ, প্রচার সম্পাদক ধিমান আল হামী, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইকলিমা ইয়াসমিন, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক জাহানারা জ্যোতি, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক ইমন হাসান, সাবেক সভাপতি নাসরিন শিরিন, বন্ধু নাহিদ হোসেন, তানজিল আহমেদ, সাকিব হোসেন, দীপান্বিতা সিংহ রায়, খন্দকার রুবাইয়াসহ অনেকে।
সাধারণ সম্পাদক, যশোর বন্ধুসভা