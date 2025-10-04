ড্যাফোডিল বন্ধুসভার উদ্যোগে শারদীয় সৌহার্দ্য

ড্যাফোডিল বন্ধুসভার উদ্যোগে শারদীয় সৌহার্দ্য
শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। আনন্দ ও সম্প্রীতির এই উৎসব শুধু পূজামণ্ডপে সীমাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে পড়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। এই আনন্দ ভাগাভাগি করার লক্ষ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশুদের মধ্যে নতুন পোশাক বিতরণ করে ড্যাফোডিল বন্ধুসভা।
‘শারদীয় সৌহার্দ্য ২০২৫’ শিরোনামে নওগাঁ ও যশোর জেলায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। পূজার ছুটিতে বাড়ি গিয়ে বন্ধুরা এগুলো বিতরণ করেন। উপহার পেয়ে শিশুদের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে।
বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক অভিভাবক বলেন, ‘আমাদের সামর্থ্য সীমিত, তাই সবার জন্য নতুন জামা কেনা সম্ভব হয় না। আজ আমার বাচ্চা নতুন জামা পেয়েছে। ওর মুখের হাসি দেখে চোখে জল এসে গেছে।’
মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই মূল উদ্দেশ্য জানিয়ে ড্যাফোডিল বন্ধুসভার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক ভূষণ সাহা বলেন, ‘দুর্গোৎসব শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি সামাজিক ও মানবিক উৎসব। আমরা চাইনি সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হোক। সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছি।’