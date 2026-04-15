গোবিপ্রবিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন
পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য বৈশাখী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উৎসবমুখর এই আয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন গোবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধুরা।
মেলায় গোবিপ্রবি বন্ধুসভার একটি স্টলও ছিল। স্টলের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন শেখ। সহযোগিতায় ছিলেন প্রচার সম্পাদক রতন বাড়ৈ দেব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রিপন, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক আফিফা ঐশী, সাংগঠনিক সম্পাদক সিদরাতুল মুনতাহা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আকাশ রায়, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক মেহরাব হাসান।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন বন্ধু আল-আমিন ও আফিফা। তাঁদের সাবলীল ও প্রাণবন্ত উপস্থাপনা অনুষ্ঠানকে আরও উপভোগ্য করে তোলে।
প্রচার সম্পাদক, গোবিপ্রবি বন্ধুসভা