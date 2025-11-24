রায়গঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে কুইজ প্রতিযোগিতা

রায়গঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে কুইজ প্রতিযোগিতা
কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতিসহ সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে রায়গঞ্জ বন্ধুসভা। ২১ নভেম্বর সকাল ১০টায় উপজেলার সোনাখাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম আটঘরিয়া গ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কুড়মালি পাঠশালায় এটি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। প্রথম স্থান অধিকার করে বিষমডাঙ্গা গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইতি রানী মাহাতো, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে পশ্চিম আটঘরিয়া নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আঁখি রানী মাহাতো ও সিক্ত কুমার মাহাতো।
বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে নিজের লেখা ‘রায়গঞ্জের লোকভাষা ও সংস্কৃতি’ বইটি তুলে দেন যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খ ম রেজাউল করিম। তিনি পাঠশালার শিক্ষার্থীদের বলেন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কুড়মালি ভাষা-সংস্কৃতি শিখতে হবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ ঝুমুরশিল্পী উপেন্দ্রনাথ মাহাতো, মিসাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল কুমার মাহাতো, রায়গঞ্জ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি উজ্জ্বল কুমার মাহাতো, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক দুর্জয় কুমার মাহাতো, প্রশিক্ষণ সম্পাদক উৎপল কুমার মাহাতো, বন্ধু সাধন চন্দ্র মাহাতো, রবীন্দ্রনাথ মাহাতো ও সাগর কুমার মাহাতো প্রমুখ।
সভাপতি, রায়গঞ্জ বন্ধুসভা