বন্ধুদের প্রযুক্তিবিষয়ক বিভিন্ন বিষয় শেখাতে টেক শো

বন্ধুদের প্রযুক্তিবিষয়ক বিভিন্ন বিষয় শেখাতে টেক শো
বন্ধুসভার বন্ধুদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানাতে প্রথম আলো বন্ধুসভা প্রথমবারের মতো আয়োজন করেছে ধারাবাহিক ভার্চ্যুয়াল টেক শো। বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড অনার মোবাইলের সৌজন্যে প্রতি সপ্তাহের বুধবার রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়ে ৯টা পর্যন্ত এই টেক শো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই মধ্যে ২২টি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানটি বন্ধুসভার ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ মে। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী সভাপতি ও জনপ্রিয় উপস্থাপক মৌসুমী মৌ। পরবর্তী পর্বগুলো ধারাবাহিকভাবে সঞ্চালনা করেন জাতীয় পর্ষদের সহসভাপতি রুবাইয়াত সাইমুম চৌধুরী ও ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট।
প্রতিটি পর্বে আলোচক হিসেবে থাকছেন দেশের অন্যতম সেরা টেক বিশেষজ্ঞ, কনটেন্ট ক্রিয়েটর, এআই প্রশিক্ষক, ফ্রিল্যান্সার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আইটি প্রধান, রোবোটিকস ইঞ্জিনিয়ার, গ্রাফিকস-মোশন গ্রাফিকস ডিজাইনার, আইটি উদ্যোক্তা, ডিজিটাল মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ, ফ্যাক্ট চেকার, ব্র্যান্ড মার্কেটিং প্রফেশনাল, ভিএফএক্স শিল্পীসহ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশাদারেরা।
আলোচকদের আলোচনায় উঠে আসছে—ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির দুনিয়ায় বাংলাদেশের তরুণদের সুযোগ, এ খাতে টিকে থাকতে হলে যা করতে হবে, ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং কীভাবে শুরু করতে হবে এবং সফল হতে কী কী করতে হবে, অনলাইনে উদ্যোক্তা হতে যেসব প্রস্তুতি দরকার, ডিজিটাল মিডিয়ায় ক্যারিয়ার, গ্রাফিকস-মোশন গ্রাফিক, ভিএফএক্স শিল্প ও ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট সেক্টরে ক্যারিয়ার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পারসোনাল ব্র্যান্ডিং, ফ্যাক্ট বনাম ফেক: অনলাইনে তথ্যের সত্যতা খোঁজার কৌশল, কনটেন্ট ক্রিয়েশনের ভিতর-বাহির, প্রযুক্তিশিক্ষায় স্মার্টফোনের ব্যবহার, বাংলাদেশে রোবোটিকস এবং আইওটির সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে আয় করাসহ বিভিন্ন বিষয়।
লাইভ শোটির প্রতিটি পর্বে রয়েছে অনারের বিভিন্ন প্রোডাক্ট কিংবা প্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ টেক কুইজ। প্রতি পর্বে কুইজে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন বিজয়ী জিতে নিচ্ছেন অনার এক্সসেভেন লাইট ইয়ারবাডস।