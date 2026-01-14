রাবি বন্ধুসভার নবগঠিত কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তর ও পরিচিতি সভা

রাবি বন্ধুসভার নবগঠিত কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তর ও পরিচিতি সভা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার ২০২৬ সালের নবগঠিত কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তর ও পরিচিতি উপলক্ষে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ জানুয়ারি বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সুইটি রাণী। সাধারণ সম্পাদক বাঁধন রায়ের সঞ্চালনায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন উপদেষ্টা তুহিনুজ্জামান, ফরহাদ হোসেন ও রিয়াদ খান।
শুরুতে বিদায়ী সভাপতি ফরহাদ হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬ সালের নবগঠিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। তিনি বলেন, ভালোর সঙ্গে আলোর পথে রাবি বন্ধুসভা আরও বহুদূর এগিয়ে যাবে।
উপদেষ্টা তুহিনুজ্জামান বলেন, ‘রাবি বন্ধুসভা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে। ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে আমি আশাবাদী।’
উপদেষ্টা রিয়াদ খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, সততা, সৃজনশীলতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাবি বন্ধুসভা অগ্রগতির পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবে।
সভাপতি সুইটি রাণী বলেন, ‘রাবি বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটি অঙ্গীকার। সত্য ও সুন্দরের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং ভালো কাজের মাধ্যমে আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বন্ধুসভা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা চাই, সংগঠনটি একটি পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল পরিবার হিসেবে গড়ে উঠুক, যেখানে সবাই একসঙ্গে মানবিক ও ইতিবাচক কার্যক্রমে অংশ নেবে।’
সাধারণ সম্পাদক বাঁধন রায় বলেন, সব সদস্য যেন সংগঠনের প্রতিটি কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে মানবতার সেবায় নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে।
সভায় নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের আনুষ্ঠানিক পরিচয় করানো হয়। একই সঙ্গে সংগঠনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় এবং কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি আররাফি সিরাজী, সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ উদ্দিন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নাঈম শাহরিয়ার, দপ্তর সম্পাদক নাসিফ খান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক শামীম হোসেন, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মুয়াজ্জিন হোসাইন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ইফফাত আরা ইনাম, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক বায়েজীদ হায়দার, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক নাঈম হাসান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক রায়হান–আর–রাফি, ম্যাগাজিন সম্পাদক জুবায়ের ফাহিম, বইমেলা সম্পাদক ত্বা সীন জামান, কার্যনির্বাহী সদস্য মেহেদী হাসান ও সদস্য সাদিদ আল যুবায়ের।