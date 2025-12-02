মাদারীপুর বন্ধুসভা
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাসান পেল বন্ধুসভার আর্থিক সহযোগিতা
মাদারীপুরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাসান সরদারের (৩০) পাশে দাঁড়িয়েছে মাদারীপুর বন্ধুসভা। তাঁকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ১৬ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়।
প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বন্ধুসভার ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১ ডিসেম্বর বিকেলে এ সহায়তা প্রদান করেন বন্ধুরা। বন্ধুসভার পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন হাসান সরদার। তিনি মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার কাজীবাকাই ইউনিয়নের পশ্চিম মাইজপাড়া এলাকার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আবদুল গণি সরদারের বড় ছেলে।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুমান জুলিয়া, প্রথম আলোর প্রতিনিধি অজয় কুণ্ডু, মাদারীপুর বন্ধুসভার সহসভাপতি শাহাদাত আকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল শাহরিয়াত করিম ও এইচএম হাবিবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুর রহমান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আন্না আক্তার।
সহসভাপতি শাহাদাত আকন বলেন, ‘বন্ধুসভার বন্ধুরা নিজেদের জমানো অর্থ দিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাসানের পাশে দাঁড়িয়েছে। এর একটাই কারণ, হাসান পাঁচ বছর আগেও স্বাভাবিক জীবনে ছিলেন। একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর শরীরের কোমর থেকে পা পর্যন্ত অচল হয়ে পড়ে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তিনি একটি ব্যাটারিচালিত হুইলচেয়ার কিনে সেটিতে বসে বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে ঘুরে শিশুখাদ্য বিক্রি করতেন। ছয় মাস আগে হুইলচেয়ারের ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় হাসান পুরোপুরি বেকার হয়ে পড়ে। সে যেন আবারও তাঁর ব্যাটারিচালিত হুইলচেয়ারে ঘুরে ঘুরে শিশুখাদ্য বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তারই একটি ব্যবস্থা আমরা করেছি।’
আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে হাসান সরদার বলেন, ‘ছয় মাস ধরে খুব কষ্টে আছি, বেকার জীবন কেউ ভালো চোখে দেখে না। হুইলচেয়ারের ব্যাটারি কিনতে ১৬ হাজার টাকা লাগবে। কিন্তু সেটি কেনার সামর্থ্য আমার ছিল না। অনেক স্থানে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন করেও পাইনি। বন্ধুসভার মাধ্যমে যে অর্থ পেয়েছি, তা দিয়ে ব্যাটারি কিনে আবার আগের মতো ব্যবসা করতে পারব। আমি সহযোগিতা পেয়ে খুব খুশি।’
সহসভাপতি, মাদারীপুর বন্ধুসভা