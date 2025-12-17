মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি যশোর বন্ধুসভার শ্রদ্ধাঞ্জলি
মহান বিজয় দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে যশোর বন্ধুসভা। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় শহরের মণিহার স্বাধীনতাস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে এ শ্রদ্ধা জানান বন্ধুসভার সদস্যরা।
১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অমর দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে, বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা।
সাধারণ সম্পাদক রাইয়াদ ফেরদৌস বলেন, ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আমাদের সবার দায়িত্ব। তাঁদের আত্মত্যাগকে আমরা ভুলব না। তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করব।’
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু নুরুন নবী, মনিরা খাতুন, হামিদা হিমু, রাশেদ আহমেদ, ইকলিমা ইয়াসমিন, সুমা সরকার, ওসমান গনি, আসিফুল হাসান, সাইদুর রহমানসহ অন্যরা।
সাধারণ সম্পাদক, যশোর বন্ধুসভা