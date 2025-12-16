কার্যক্রম

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করল ফেনী বন্ধুসভা

লেখা:
দেলোয়ার হোসেন
শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভে ফেনী বন্ধুসভার শ্রদ্ধা নিবেদনছবি: বন্ধুসভা

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে ফেনী বন্ধুসভা। ১৬ ডিসেম্বর সকালে বন্ধুরা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর ফেনী প্রতিনিধি ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা নাজমুল হক শামীম, উপদেষ্টা হারুন অর রশিদ, বন্ধুসভার সভাপতি জান্নাত আক্তার, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নুর উদ্দিন, কার্যনির্বাহী সদস্য মনিকা রায়, দেলোয়ার হোসেন, আবুল হাসানসহ বন্ধুসভার বন্ধুরা।

উপদেষ্টা নাজমুল হক শামীম বলেন, ‘লাখো কোটি মানুষের হৃদয়ে গাঁথা বেদনাসিক্ত এই মহান বিজয় দিবস।’

কার্যনির্বাহী সদস্য, ফেনী বন্ধুসভা

