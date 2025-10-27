দুই শিক্ষার্থীর পড়াশোনার দায়িত্ব নিল মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা

একটি ভালো কাজ
দুই শিক্ষার্থীর পড়াশোনার দায়িত্ব নিল মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা
দুইজন অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীকে ছয় মাসের শিক্ষাসামগ্রী উপহার দিয়েছে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা। পাশাপাশি আগামী এক বছর তাদের পড়ালেখার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করবেন বন্ধুরা। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেন তাঁরা।
এ ছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্ধুসভার সদস্যরা সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে এক ব্যতিক্রমী কর্মসূচি পালন করেন। স্টেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সচেতনতামূলক স্টিকার লাগান এবং যাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ ও সমাজসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন। ২৫ অক্টোবর এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
উপস্থিত ছিলেন বৃক্ষবন্ধু শাহ সিকান্দার শাকির। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভার কাজ শুধু পাঠচক্র, সংস্কৃতি বা সাহিত্যচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা চাই, আমাদের সংগঠনের প্রতিটি সদস্য সমাজে মানবিকতার আলো ছড়াক। হয়তো আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কোনো এক শিক্ষার্থীর বড় স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে সহায়ক হবে—এই বিশ্বাসই আমাদের অনুপ্রেরণা।’
বন্ধুরা বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা চাই অর্থের অভাবে যেন কোনো মেধাবী শিক্ষার্থী ঝরে না পড়ে। একই সঙ্গে সমাজের প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য রয়েছে। সেই ভাবনা থেকেই সাধারণ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহেল আহমেদ, বন্ধু মেহেদী হাসান, লিমা তালুকদার, আবু সাঈদ, শারমিন লিপি, তরিকুল ইসলাম, অনুপ দাস, প্রজ্ঞা তালুকদার, সৈয়দা তামান্না, হৃত্তিক চক্রবর্তী, পিনা ইসলাম, তৃণা তালুকদার ও অমল দাসসহ আরও অনেকে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক উষ্ণ সহানুভূতিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়।
সাংগঠনিক সম্পাদক, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা