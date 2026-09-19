সবুজের যত্নে ছবি, আড্ডায় আগামীর গল্প

হাবিপ্রবি বন্ধুসভা
সবুজের যত্নে ছবি, আড্ডায় আগামীর গল্প
বৃক্ষ পরিচর্যা কার্যক্রম, ফটোগ্রাফিচর্চা ও সাংগঠনিক আড্ডা দিয়েছে হাবিপ্রবি বন্ধুসভা। ১৭ সেপ্টেম্বর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মসূচিতে বন্ধুরা বিগত বছরগুলোতে বন্ধুসভার পক্ষ থেকে রোপণ করা গাছগুলোর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। গাছগুলোর বিভিন্ন রোগবালাই শনাক্তকরণ ও আগাছা পরিষ্কার করার মাধ্যমে গাছগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।
ছিল প্র্যাক্টিক্যাল ‘ফটোগ্রাফি চর্চা’। এতে উপস্থিত সদস্যরা ক্যাম্পাসের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মুহূর্তগুলো ফ্রেমে বন্দী করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন ও ছবি তোলেন।
সবশেষে চা-আড্ডার আয়োজন করা হয়। আড্ডার ফাঁকে সংগঠনের আগামী দিনগুলোর কর্মপরিকল্পনা ও নতুন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বন্ধুরা।
সভাপতি, হাবিপ্রবি বন্ধুসভা